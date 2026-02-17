Calabria sferzata dal vento: Raffiche record fino a 122 km/h e danni a Catanzaro

Una notte di maltempo intenso ha colpito duramente l’intera regione, lasciando dietro di sé una scia di danni e preoccupazione. La Calabria è stata investita da venti di burrasca e violenti temporali che non hanno risparmiato le zone interne né la fascia ionica, quest’ultima attualmente sotto allerta gialla.

I Numeri del Foehn: Picchi da Uragano

​Secondo i dati rilevati dal Centro Funzionale Multirischi dell’Arpacal, la forza del vento ha raggiunto livelli critici. Il primato della raffica più veloce spetta a Motta San Giovanni, nel reggino, dove gli anemometri hanno registrato il picco di 122,4 km/h.

Situazione analoga a Catanzaro, dove il vento ha toccato i 121 km/h, causando non pochi disagi alla cittadinanza. Altre raffiche significative sono state registrate a:

​Lamezia Terme: 113 km/h

​Cleto (Cosenza): 95 km/h

​San Ferdinando (Reggio Calabria): 95 km/h

Danni e interventi: Alberi abbattuti a Catanzaro

​Nel capoluogo di regione, la furia degli elementi ha provocato la caduta di diversi alberi e cartelli pubblicitari. Momenti di apprensione si sono vissuti nella piazza antistante la Corte d’Appello, dove un grosso ramo si è spezzato rovinando al suolo.

Squadre di operai comunali sono entrate in azione già dalle prime luci dell’alba per rimuovere i detriti e mettere in sicurezza l’area, garantendo la viabilità e l’accesso agli uffici giudiziari.

Le Previsioni: Miglioramento in Vista

​Nonostante i venti impetuosi abbiano sferzato con violenza anche il versante ionico, il quadro meteorologico sembra volgere verso una lenta stabilizzazione.

“Le giornate ventose proseguiranno anche nei prossimi giorni, ma la fase critica sembra essere passata. Le previsioni indicano un progressivo miglioramento della situazione meteo su tutta la regione.”

Le autorità raccomandano comunque la massima prudenza, specialmente nelle zone soggette ad allerta, in attesa che la perturbazione abbandoni definitivamente il territorio calabrese.