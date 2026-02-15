​Calabria sommersa e dimenticata: Il Crati esonda, l’Italia si gira dall’altra parte

Le immagini che filtrano in queste ore dalla Valle del Crati sembrano provenire da uno scenario post-apocalittico, di quelli che solitamente associamo a terre lontane o a cronache d’oltreoceano. Invece, fango e detriti portano il marchio della Calabria.

L’esondazione del fiume Crati non è solo un disastro ambientale; è il ritratto di una regione messa in ginocchio da una furia dell’acqua che ha travolto tutto ciò che ha incontrato sul suo cammino.

Un Territorio in Pezzi

​I danni, stando alle prime ricognizioni, appaiono già incalcolabili. Il bilancio è drammatico e tocca ogni nervo scoperto dell’economia e della vita sociale locale:

Agricoltura al collasso: Ettari di eccellenze agricole sono stati cancellati. Aziende storiche vedono i propri investimenti sommersi dal fango, con raccolti distrutti che significano anni di debiti e lavoro perduto.

Turismo in ginocchio: Strutture ricettive e parchi naturali sono stati invasi dai detriti nel silenzio più assoluto, compromettendo una stagione che per molti rappresentava l’ultima spiaggia per la sopravvivenza economica.

Case e Infrastrutture: Famiglie evacuate hanno visto l’acqua entrare nelle proprie stanze, portando via ricordi e sacrifici di una vita. Le strade interrotte isolano intere frazioni, rendendo i soccorsi una corsa a ostacoli.

​Il Muro del Silenzio: Due Pesi e Due Misure

​Ma a far male quanto il fango è il vuoto mediatico. Mentre la comunità locale scava a mani nude per liberare scantinati e aziende, il resto del Paese sembra ignorare l’accaduto. La domanda sorge spontanea e amara: cosa sarebbe successo se il Crati fosse stato il Po, il Ticino o l’Arno?

La sensazione di un’Italia a due velocità non è vittimismo, ma una constatazione basata sui fatti. Se un disastro di tale portata avesse colpito la Lombardia, il Veneto o l’Emilia Romagna, avremmo assistito a un dispiegamento di forze mediatiche senza precedenti: edizioni straordinarie dei TG nazionali, dirette fiume, inviati speciali dei grandi talk show e il consueto pellegrinaggio istituzionale di Ministri e alte cariche dello Stato.

In Calabria, invece, regna il silenzio. Non ci sono prime pagine, non ci sono raccolte fondi nazionali attivate a reti unite. C’è solo una comunità lasciata a gestire l’emergenza con le proprie, limitate, forze.

​”Non chiediamo pietà, ma dignità. Siamo cittadini italiani tanto quanto quelli del Nord o del Centro, e meritiamo la stessa attenzione, gli stessi aiuti e lo stesso rispetto.”

Un Appello alla Responsabilità

​La Calabria non può essere lasciata sola a contare i danni di un territorio fragile che paga il prezzo di decenni di mancata manutenzione e, oggi, dell’indifferenza romana.

La dignità di un popolo non si misura dalla vicinanza geografica ai centri del potere mediatico, ma dalla capacità dello Stato di rispondere con prontezza ovunque ci sia un’emergenza.

​Oltre il fango del Crati, c’è un’intera regione che chiede di essere finalmente vista.