Calabria sott’acqua: 336 soccorsi dei Vigili del Fuoco, squadre al lavoro senza sosta

Prosegue senza sosta l’attività dei Vigili del Fuoco in Calabria a seguito delle condizioni meteo avverse che hanno interessato l’intero territorio regionale.

Dalle ore 20:00 del 20 gennaio 2026 e fino all’aggiornamento delle ore 19:30 del 21 gennaio 2026, sono stati complessivamente espletati 336 interventi di soccorso tecnico urgente sul territorio regionale.

Le operazioni hanno riguardato prevalentemente allagamenti, dissesti statici, caduta di alberi e rami su sede stradale, danni da vento e infiltrazioni d’acqua in strutture pubbliche e private.

Per le richieste di intervento ancora da espletare prosegue il potenziamento delle squadre operative nei Comandi della regione, per assicurare la continuità e la tempestività delle operazioni.

Il personale dei Vigili del Fuoco continua a operare anche con squadre aggiuntive attrezzate per affrontare i danni dell’ondata di maltempo e per il movimento terra, mantenendo attivo il monitoraggio delle criticità in coordinamento con le autorità locali e gli enti di protezione civile.

Il sistema di soccorso regionale dei vigili del fuoco resta operativo h24 e pronto a fronteggiare eventuali ulteriori emergenze connesse all’evoluzione delle condizioni meteorologiche.