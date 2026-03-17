Calabria, strade chiuse per maltempo: l’elenco dei tratti bloccati e gli aggiornamenti Anas

A seguito del maltempo, in corso sono state chiuse per frane e allagamenti i seguenti tratti stradali:

La SS106 “Jonica” dal km 327,300 al km 329,300, in entrambe le direzioni, a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza, a causa di un allagamento.

La SS182 “Delle Serre Calabre” al km 38,000, in entrambe le direzioni, a Gerocarne, in provincia di Vibo Valentia, a causa di una frana.

La NSA572 “Di Monte Cucco e Monte Pecoraro” al km 5,000 a Maierato e dal km 21,000 al km 22,000 a San Nicola da Crissa, in provincia di Vibo Valentia.

Le deviazioni vengono segnalate in loco.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.