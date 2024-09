“Calabria, terra di pensiero e conoscenza” apre con Emma Bonino il 19 Settembre a Stalettì

Prende il via a Stalettì la prima edizione di “Calabria terra di pensiero e conoscenza”, la rassegna culturale dedicata agli autori del territorio, che sono andati alla ricerca di novità e identità.

Il Comune di Stalettì ha accolto la proposta della rassegna ideata dal giornalista Salvatore Condito, che ne curerà la direzione artistica. Il tema della prima edizione è collegato a “un viaggio nelle emozioni alla scoperta dell’universo bambino”.

Una kermesse culturale che sarà uno spaccato sul piano pedagogico e sociale, per un argomento di grande attualità, fondamentale da indagare, in un momento in cui la violenza fisica ma anche psicologica e sociale, permea le cronache quotidiane. Il Presidente e Fondatore del Premio Mar Jonio, Luigi Stanizzi – Giornalista Professionista, mette in grande rilievo l’opera di divulgazione culturale messa in atto dall’amministrazione comunale di Stalettì, guidata con encomiabile impegno dal sindaco Prof. Mario Gentile.

Si partirà quindi giovedì 19 settembre, alle ore 17, Residence Baia dell’Est di Caminia di Stalettì, per parlare di Europa, promuovendo la conoscenza degli organi e degli spazi istituzionali, attraverso il racconto di quegli autori che li hanno vissuti in prima persona. Il tema della serata, “Presente e futuro delle nostre identità”, vedrà il confronto di esperti e studiosi sul tema della convivenza di più dimensioni identitarie nella costruzione della comunità, attingendo anche ai contenuti e agli spunti offerti dal volume “A che ci serve l’Europa”, alla presenza degli autori Pier Virgilio Dastoli (Presidente del Movimento Europeo Italia) ed Emma Bonino (già Commissario Europeo e Parlamentare).

I saluti saranno portati dal sindaco di Stalettì Mario Gentile, poi gli interventi di Salvatore Condito (Giornalista Comunicatore Pubblico), Marco Magheri (Segretario Generale Associazione Italiana Comunicazione Pubblica e Istituzionale), Pasquale Mancuso (Coordinatore Regionale della Calabria Associazione Italiana Comunicazione Pubblica e Istituzionale), Tonino Perna (Professore emerito di Sociologia Economica Università di Messina), Dalila Nesci (già Sottosegretario di Stato per il Sud e la Coesione Territoriale).

Una rassegna che registra i patrocini della Presidenza della Giunta Regionale della Calabria, Provincia di Catanzaro, Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale, Movimento Europeo Italia.