Calabria, torna l’incubo maltempo: Allerta Gialla su tutta la Regione per giovedì 29 gennaio

Non c’è tregua per il territorio calabrese. Dopo una breve pausa, una nuova perturbazione di origine atlantica sta per abbattersi sulla regione, portando con sé condizioni meteo avverse che hanno spinto la Protezione Civile a diramare un avviso di allerta gialla per l’intera giornata di domani, giovedì 29 gennaio.

​Temporali e venti di burrasca

​L’avviso meteorologico prevede un deciso peggioramento già dalle prime ore del mattino. Sono attesi temporali e rovesci di forte intensità, accompagnati da una frequente attività elettrica. A preoccupare è anche il vento: sono previste raffiche da forti a burrasca provenienti dai quadranti occidentali, che soffieranno con particolare intensità su tutta la Calabria a partire dalla tarda mattinata.

​Costa Tirrenica nel mirino: onde fino a 6 metri

​Il quadro più critico riguarda i litorali. Il forte vento alimenterà mareggiate lungo tutte le coste esposte. In particolare, il versante tirrenico sarà quello più colpito, con la possibilità di onde che potrebbero raggiungere i 6 metri di altezza. I sindaci dei comuni costieri sono già in stato di preallerta per monitorare i punti più fragili del territorio, ancora provati dai recenti eventi atmosferici.

​Le raccomandazioni

​La Protezione Civile raccomanda ai cittadini la massima prudenza:

​Evitare i lungomari e le scogliere durante le ore di mareggiata.

​Limitare gli spostamenti non necessari nelle fasi di picco del maltempo.

​Prestare attenzione alla guida, specialmente per i mezzi telonati esposti alle forti raffiche.

​La situazione sarà monitorata costantemente dalle sale operative regionali (SOR) per gestire eventuali criticità idrogeologiche legate alla saturazione dei suoli e al possibile innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua.