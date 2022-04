Calabria tristemente ultima in Italia con il reddito medio più basso

È quanto emerge dai dati pubblicati oggi dal Mef sulle dichiarazioni 2021 e relativi ai redditi dell’anno 2020. Dati influenzati sicuramente dalla pandemia da Covid, ma che confermano dinamiche oramai consolidate da diversi anni, a cominciare dal grande divario tra autonomi e dipendenti, dall’apporto dei redditi da pensione (gli unici in aumento) e dal solito divario territoriale.

L’analisi , infatti, conferma che la regione con reddito medio complessivo più elevato è la Lombardia (25.330 euro), seguita dalla Provincia Autonoma di Bolzano (24.770 euro), mentre la Calabria è sempre tristemente ultima con il reddito medio più basso (15.630 euro).

Rispetto ai redditi del 2019 nella nostra regione si è registrato un incremento di “appena” 30 euro (due anni fa il reddito medio era infatti di 15.600 euro). Nel 2018 il reddito medio era di 15.430 euro mentre nel 2017 era di 14.120 euro. Anche nel 2020, quindi, rimane cospicua la distanza tra il reddito medio delle regioni centro-settentrionali e quello delle regioni meridionali.

È utile innanzitutto ricordare i dati macroeconomici dell’anno di riferimento: nel 2020, anno della crisi dovuta alla pandemia da Covid-19, il PIL ha presentato una forte contrazione, del 7,8% in termini nominali e del 9,0% in termini reali. Il contesto economico negativo si riflette su tutti gli aggregati statistici delle dichiarazioni fiscali, sia Irpef sia Iva. Per l’anno d’imposta 2020, l’IVA di competenza è risultata pari a 101,6 miliardi di euro, in calo del 7,3% rispetto all’anno precedente, con una base imponibile pari a 650,1 miliardi di euro, (-9,4%).