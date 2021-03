Calabria ultimissimissima

Se uno si vuole deprimere appena sveglio, basta che si becchi un notiziario calabrese qualsiasi:

– Il Crotone straperde ogni volta che gioca; Catanzaro e Reggio e Cosenza, che parevano respirare, annaspano. Meno male che c’è la Volley Soverato.

– A Tropea non solo si vendevano i loculi, ma giocavano con le bare e i cadaveri.

– Sempre nel Vibonese – ma abbiate pazienza, che la diarrea dilaga – vendevano invece diplomi e lauree, e, con qualche regaluccio, magari anche titolo di barone e duca. La dirigente regionale (non ne faccio il nome, ufficialmente per damnatio memoriae, in realtà perché mi farebbe vomitare) dove stava? Con il maxistipendione mensile, si svendeva pure? Mi piacerebbe vederla in mezzo a una strada a contendere le elemosine agli accattoni! Lo stesso, ovviamente, per tutti gli altri.

– A proposito: chissà quanti maledetti ciuchi hanno vinto concorsi, e oggi stanno insegnando, e chissà quanta ignoranza hanno saputo seminare nelle calabre scuole!!!

– Nel Crotonese, evidentemente non sazi di don Scordio, continuavano a fare soldi con i clandestini che Lamorgese (e oggi anche Salvini?) chiamano migranti.

– A parte che, sempre nel Crotonese, c’è un mangia mangia Stasi inclusa.

– A proposito, l’unico cantante spacciato per gloria della Calabria esce ultimo dalla serata; così impara a presentare una canzone intellettualistica pseudorivoluzionaria della domenica, invece di una tranquilla Io ti amo e tu no, o viceversa, o metà e metà. Eh già, in Calabria è sempre l’onanismo intellettualistico che ci fa tanto, ma tanto pensare, e niente, tanto niente mettere in pratica mai.

– A proposito, siamo costantemente ultimi nei vaccini, a dimostrazione che in Calabria non comanda nessuno, nemmeno il commissario Longo.

– A Reggio, tra una primavera di Falcomatà e l’altra, hanno imbrogliato alla grande proprio con le elezioni. Cosa aspettate a sciogliere un Consiglio così sospetto? A proposito: se Falcomatà ha vinto (trucchi a parte), deve ringraziare uno dei tantissimi errori di Invernizzi, oggi fuori dai piedi.

– La sanità di Cosenza ha un buco che manco dalla Selva oscura al profondo dell’Inferno. A proposito: hanno beccato Belcastro, nonché Sgura e Cotticelli. Mi cadono le braccia.

– Dell’economia morente, nemmeno parlo: fatevi un giro per i negozi chiusi di Soverato.

– A proposito di Selva, la Calabria politica e intellettuale se ne strafrega di Dante nel centenario. Gioacchino, chi era costui? Peccato l’Alighieri non sia stato un analfabeta bruttino aiutato da maestra bonazza milanese: se no, gli facevano un film con seicentosessantasei premi e uno (01) spettatore pagante.

– Perché ripeto “a proposito”? perché in Calabria è tutto a proposito, è un sistema di amicizie, cappucci, parentele, cene…

– A proposito: ma fino a qualche anno fa, la magistratura calabrese giocava a nascondino?

Intanto, rinviano le elezioni. Beh, ragazzi, con i nomi che circolavano, la cosa non mi turba affatto; e mi tengo Spirlì con tutto il pecoro. Non eletto, egli sta facendo più o meno quello che fecero gli eletti da Guarasci alla Santelli. Per esempio, della cultura si disinteressa egli come, a ritroso, dalla Santelli a Guarasci tutti: vedi Dante. Ma, per il resto, “pe Peppi e Peppi, mi tegnu a Peppi miu”, e ci risparmiamo soldi e montagne di chiacchiere nelle piazze, e sfilate con i palloncini a forma… beh, l’hanno già fatto a Sanremo; però io sono un signore.

Ulderico Nisticò