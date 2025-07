Calabria, un weekend all’insegna del sole e del caldo estivo

La Calabria si prepara ad affrontare un weekend di fine luglio all’insegna del bel tempo e di temperature pienamente estive.

Dopo una settimana caratterizzata da qualche residuo instabile, soprattutto nelle zone interne, l’alta pressione si consolida su tutta la regione, garantendo giornate soleggiate e ideali per godere delle splendide coste e dell’entroterra calabrese.

Sabato 26 luglio:

La giornata di sabato si aprirà con un cielo prevalentemente sereno su tutta la regione. Al mattino, qualche velatura potrebbe interessare le aree ioniche settentrionali, ma si tratterà di fenomeni innocui che si diraderanno rapidamente.

Le temperature massime raggiungeranno valori compresi tra i 30 gradi e i 33 lungo le coste tirreniche e ioniche, con picchi che potranno sfiorare i 35 nelle valli interne, in particolare nelle province di Cosenza e Catanzaro.

Le minime notturne si manterranno gradevoli, attestandosi tra i 20 e i 23 gradi. I venti saranno deboli o moderati, prevalentemente dai quadranti occidentali sul Tirreno e da quelli orientali sullo Ionio. Il mare risulterà poco mosso o quasi calmo.

Domenica 27 luglio:

La domenica replicherà lo scenario del sabato, con un’ulteriore intensificazione del caldo. Il sole sarà il protagonista indiscusso della giornata su tutta la Calabria, dal Pollino allo Stretto. Le temperature massime subiranno un leggero aumento, toccando diffusamente i 32-35 gradi su gran parte del territorio, con punte di 36-37 nelle zone più interne e meno ventilate.

Il disagio da calore sarà percepibile, soprattutto nelle ore centrali della giornata, a causa dell’umidità. Si raccomanda, quindi, di idratarsi adeguatamente e di evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde. I venti si manterranno deboli, tendenti a provenire dai quadranti sud-occidentali sulle coste tirreniche e da quelli sud-orientali sullo Ionio. I mari saranno generalmente poco mossi.

In sintesi, il weekend si prospetta pienamente estivo in Calabria, con condizioni meteorologiche stabili che favoriranno le attività all’aperto, ma richiederanno attenzione per affrontare il caldo.