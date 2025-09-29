CalabriaParchi protagonista al WTE 2025: la Calabria incanta Roma tra natura, cultura e promesse di viaggio

Il 25 e 26 settembre 2025 si è svolta a Roma, nello splendido complesso monumentale di Santo Spirito in Sassia, l’edizione di quest’anno del WTE – World Tourism Event, salone internazionale del turismo nei siti patrimonio UNESCO. Un evento che si conferma come punto di riferimento per la promozione turistica sostenibile, capace di unire luoghi, storie, e persone sotto il segno della bellezza e della scoperta.

Tra i protagonisti dell’evento, CalabriaParchi, con uno stand capace di trasportare i visitatori – virtualmente ma con grande intensità – tra i monti selvaggi e i mari cristallini della nostra meravigliosa regione. Una vera e propria immersione sensoriale nei paesaggi incontaminati, nella cultura autentica e nelle tradizioni vive del Sud Italia.

Un viaggio virtuale che diventa promessa reale

Visitatori, operatori del settore, curiosi e appassionati di viaggi hanno affollato lo spazio dedicato alla Calabria, attratti dalla forza evocativa delle immagini, dei racconti e dei percorsi proposti.

Molti si sono lasciati coinvolgere in un viaggio virtuale tra i sentieri e i boschi del Parco Nazionale della Sila, del Pollino, dell’Aspromonte, del Parco Regionale delle Serre, o magari seguendo la ciclovia dei Parchi o affacciandosi sulle coste dei nostri Parchi Marini o visitando le Riserve naturali dei Laghi di Tarsia e Foci del Crati. Un viaggio che ha lasciato in tanti il desiderio concreto di trasformare quella suggestione in una prossima meta reale.

“Promettiamo a chi verrà a trovarci che la Calabria non è solo una destinazione, ma un’esperienza. Un incontro autentico con la natura, con la storia, con l’accoglienza sincera dei suoi abitanti”, hanno affermato i referenti di CalabriaParchi durante l’evento.

Un team affiatato e appassionato

L’esperienza al WTE è stata resa ancora più speciale dalla presenza di un team straordinario: colleghi e amici di che, con professionalità e passione, hanno saputo raccontare l’anima più vera della Calabria. Ogni incontro, ogni sorriso e ogni scambio di idee ha contribuito a costruire un clima di entusiasmo e collaborazione, che ha reso indimenticabile la partecipazione a questa importante vetrina internazionale.

Rossana Battaglia