Calci e pugni a informatico per costringerlo a spiare chat tra l’ex e l’amante, un arresto nel catanzarese

Tentata estorsione in concorso, lesioni personali e minacce. Per questi reati i Carabinieri della Stazione di Cropani hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un uomo residente a Cropani, già ristretto presso la Casa Circondariale di Catanzaro per altra causa.

L’ipotesi è che l’uomo, che non si era mai rassegnato alla fine della relazione con la moglie, abbia aggredito – verbalmente (con minacce di morte) e fisicamente, con calci e pugni provocando un trauma cranico e la frattura di un dito della mano sinistra – un altro soggetto, di cui conosceva le capacità informatiche, per costringerlo ad eseguire un accesso abusivo agli smartphone dell’ex coniuge e del presunto amante, al fine di poter prendere visione del contenuto delle loro conversazioni e dei messaggi scambiati. Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari.