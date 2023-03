Calcio a 5, la Blingink Soverato vola in Serie B

“Un’altra giornata storica per lo sport soveratese! In un palazzetto colmo di entusiasmo e “addobbato a festa”, la Blingink Soverato Calcio a 5 ha vinto il campionato di C1, staccando il pass, con diverse giornate di anticipo, per il prossimo campionato di Serie B!”

“Voglio fare i complimenti alla società, ai giocatori (che hanno condotto un campionato esemplare) e a tutti gli imprenditori che hanno creduto e sostenuto il progetto.

Evidentemente la B va di moda questa stagione…

FORZA SOVERATO!”. Lo rende noto con un post sui social il sindaco di Soverato, Daniele Vacca.