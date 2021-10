Calcio a 5, la Nausicaa sbanca il Palascoppa

Meravigliosi, spettacolari, orgogliosi e tanto altro ancora. Questi sono i nostri ragazzi che oggi, con una prova di forza assoluta, espugnano il palascoppa vincendo contro la Regina della serie C1 Blingink Soverato. Una partita dove non sono mancate le emozioni, dove sono mancanti i colpi, ma del resto è giusto così.

Di fatto, entrambe le squadre hanno regalato al pubblico presente uno spettacolo degno del futsal. Mister Cento, oggi si è inventato la qualunque, tra cui Alessandro Politi pivot perforando ogni secondo la difesa avversaria. Si comincia con Mazzei tra i pali, Capitano Feudale, Riccardo Parafati, Gianfranco Pestich e Alessandro Politi. Il Mister è stato chiaro: non devono respirare. E così è stato. I nostri ragazzi hanno iniziato una fase di pressing lasciando gli avversari senza fiato dal primo secondo di gioco. Un primo tempo tecnico, non per deboli di cuore, considerando anche l’espulsione del portiere di casa su progressione di Ciccio Parafati.

I ragazzi ci provano per i primi 25 minuti, ma gli ospiti non ci stanno e a pochi minuti dalla fine realizzano il vantaggio su tiro libero. Si torna in campo e la Blingink inizia a pressare per recuperare la il vantaggio della gara di andata, ma proprio in quel momento Ciccio Parafati realizza il goal del pareggio che fa esplodere i tifosi Nausicaa. Continuano come se non ci fosse un domani ma la Blingink realizza il 2 a 1 per una distrazione dei nostri ragazzi.

La Nausicaa non ci sta, toglie fuori l’orgoglio e Cento continua a dettare le linee perfette dalla panchina fino a quando il solito Ciccio Parafati pareggia i conti. I padroni di casa si giocano la carte del quinto uomo ed è proprio in quel momento che Gianfranco Pestich realizza il goal del vantaggio Nausicaa.

Non finisce qua, perché c’è ancora tempo per il 4 a 2 siglato Ciccio Parafati oggi inarrestabile insieme ad Aldo Mazzei che ha sigillato la porta. Finsice così, con una gioia immensa per noi per via del risultato e per l’atteggiamento in campo. Tutta la società Nausicaa è orgogliosa dei propri giocatori, di Mister Cento e del suo Vice De Nardo. Ora testa a sabato in cui ospiteremo la Futsal Seles. Forza Nausicaa, forza ragazzi e in bocca al lupo alla Blingink per la vittoria del campionato di serie C1.