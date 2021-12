Calcio a 5, la Nausicaa si impone nei Quarti di Coppa Italia contro Sensation Futsal

Una gara a due facce quella del ritorno dei Quarti di Coppa Italia tra Nausicaa e Sensation Futsal.

Mr. Cento fa partire il quintetto composto da Mazzei, Politi, Pestich, Riccardo Parafati e Voci. La prima frazione non è di certo spettacolare per i tanti tifosi rossoblu accorsi oggi al Palazzetto; le due squadre si studiano, con gli ospiti che ci provano un pò di più dato lo svantaggio da recuperare. Tuttavia il primo tempo, avaro di emozioni, si chiude sullo 0-0.

La gara riparte, ma con tutt’altre premesse: i Ragazzi vogliono mettere in ghiacciaia la final four e sanno che per farlo servono 30 minuti di fuoco; 30 minuti da Nausicaa. Tempo di battere e un tiro-cross di Politi apre le marcature e fa incanalare la gara sul binario giusto.

Da quel momento la Nausicaa ci mette tutto l’orgoglio che ha e trova prontamente il raddoppio su rigore con Pestich. La Squadra a quel punto è in dominio assoluto e spinge sull’acceleratore, andando in rete prima con Ranieri e poi Cristofaro che ci porta sul 4-0 con un grande goal.

La gara è in pugno e aspetta solo di essere chiusa ed a quel punto ci pensano Voci e da penalty Parafati, che fissano un 6-0 che non lascia scampo ad interpretazioni, nonostante il goal della bandiera trovato in chiusura dalla Sensation, su cui si chiude il match.

Un risultato perentorio, contro un avversario preparato e di categoria superiore, che dimostra come la forza e la determinazione della Nausicaa siano travolgenti e meritevoli di palcoscenici più alti.

Tutta la Società vuol fare i più grandi complimenti ai Nostri Ragazzi ed ai mister Cento e De Nardo, che oggi ci hanno resi davvero orgogliosi!

Ora, è giusto festeggiare una Final Four voluta, sudata e conquistata con grandi meriti, ma da domani testa allo scontro di vertice che ci attende sabato. Forza Nausicaa