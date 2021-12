Calcio a 5 – Matteo Calabrese nuovo acquisto del Nausicaa

I rumors si rincorrono ormai da giorni, ma il regalo di Natale fatto dalla Nausicaa ai suoi tifosi è troppo clamoroso per non essere svelato: da oggi Matteo Calabrese entra in famiglia Nausicaa.

Un nome imperativo che nel panorama calcettistico non ha eguali, giocatore la cui caratura va di gran lunga oltre la nostra categoria, professionista di nome e di fatto. Matteo Calabrese leader e Capitano del Catanzaro Futsal, squadra che milita in Serie A2, a seguito di alcuni impedimenti familiari, è costretto a lasciare i colori Catanzaresi dopo aver scritto la storia di una squadra che non ha bisogno di alcuna presentazione.

Nonostante le tantissime pretendenti, ha scelto senza esitazione di sposare la causa Rossoblù, per mettere a disposizione tutto se stesso al servizio di Mister Cento, dei compagni, dei giovani e di tutti i tifosi. Un giocatore praticamente universale, tecnico, tatticamente intelligente ed abituato alle grandi pressioni. E poi la persona in sé caratterizzata da una forte umiltà e un importante senso del dovere che confermano il suo essere leader dentro e fuori il parquet.

La Famiglia Nausicaa fa il suo più grande in bocca al Lupo a Matteo, che sarà essenziale nella corsa al Campionato e alla Final Four…perché la lotta per il trono è aperta più che mai! Benvenuto fenomeno, sai cosa fare.

Il direttivo Nausicaa ci tiene a ringraziare il Catanzaro Futsal per la disponibilità che ha permesso la riuscita dell’operazione senza alcun intoppo. Sono i dettagli a rendere grandi le Società.