Calcio a 5 – Nausicaa sconfitta 4-3 a Palermo, Mardente: “Pagati errori evitabili”

Sconfitta amara ma a testa alta per la Nausicaa C5, che al PalaCus di Palermo si arrende 4-3 alla capolista, al termine di una gara intensa e combattuta fino all’ultimo secondo.

Prima del fischio d’inizio è stato osservato un commosso minuto di silenzio in memoria di Saverio Feudale, figura legata alla famiglia Nausicaa, ricordato da squadra, staff e pubblico con grande partecipazione ed emozione.

CRONACA DEL MATCH

La partita inizia su ritmi alti, con equilibrio e occasioni da entrambe le parti. Il Cus Palermo passa in vantaggio sfruttando un errore difensivo dei rossoblù. La reazione è immediata: Moio firma l’1-1 riportando il match in parità.

A metà primo tempo, però, due disattenzioni consecutive permettono ai padroni di casa di portarsi sul 3-1, grazie alla doppietta di Cascino, a cui si aggiunge il gol di Francavilla. La risposta della Nausicaa è veemente:

Calabrese accorcia le distanze con un tiro potente da fuori area (3-2); poco dopo, lo stesso Calabrese serve in profondità Patamia, che supera il portiere e sigla il 3-3.

Le squadre rientrano negli spogliatoi in perfetto equilibrio.

Nella ripresa la sfida resta aperta, con occasioni da entrambe le parti e tanta intensità. La Nausicaa sfiora il vantaggio colpendo prima una traversa interna e poi un palo clamoroso, ma a punire è ancora il Cus: una disattenzione difensiva permette a Cascino di siglare la sua tripletta personale e il definitivo 4-3.

Nel finale la Nausicaa tenta il tutto per tutto, anche con il portiere di movimento, creando due nitide occasioni per pareggiare, ma la palla non entra. Sfortuna e imprecisioni condannano i rossoblù.

LE PAROLE DI MISTER MARDENTE

«Oggi sono arrabbiato – commenta mister Gianluigi Mardente – perché abbiamo giocato bene, siamo venuti in casa di una grande squadra e per lunghi tratti abbiamo dominato. Ma abbiamo commesso errori individuali banali, che non si possono accettare a questo livello. Per quattro ingenuità abbiamo preso quattro gol».

Il tecnico sottolinea comunque l’identità della squadra:

«La reazione sul 3-1 è stata da grande gruppo. Abbiamo pareggiato e creato tanto. Ma mentalmente alcuni interpreti non hanno avuto l’atteggiamento giusto per tutta la gara. Adesso ricarichiamo le batterie: testa a sabato».

NOTE GARA

Risultato: Cus Palermo – Nausicaa C5 4-3

Marcatori Nausicaa: Moio, Calabrese, Patamia

Marcatori Cus Palermo: Cascino (3), Francavilla

PROSSIMO TURNO

La Nausicaa tornerà in campo sabato 1 novembre, tra le mura amiche del Palazzetto dello Sport di Sant’Andrea Ionio, per affrontare l’Arcobaleno Ispica.

Sabato 1 novembre

Ore 16:00

Sant’Andrea Ionio (CZ)

Un appuntamento importante per ripartire davanti al proprio pubblico.