Calcio a 5, nessuna deroga per giocare nel nuovo Palazzetto dello Sport di Soverato

Nei giorni scorsi siamo stati simpaticamente definiti “VERTICI nel VORTICE”, come se le nostre osservazioni sul nuovo Palazzetto fossero frutto di confusione o allarmismo gratuito.

Oggi, purtroppo, i fatti dimostrano l’esatto contrario.

La Divisione Calcio a 5 nazionale ha comunicato ufficialmente che la deroga richiesta per giocare nel nuovo Palazzetto non può essere concessa. Il motivo è semplice e incontestabile, il campo è sotto misura ( ricordiamo che parliamo di una struttura di nuova costruzione )

Risultato:

– la Serie A2 Élite non potrà giocare nel Palazzetto nuovo quest’anno

– e, per regolamento, non potrà farlo nemmeno la prossima stagione in quanto la deroga può essere concessa solamente alle neopromosse

Questa non è un’opinione.

È un dato di fatto.

E rappresenta la prima vera sconfitta per lo sport soveratese, ancor prima che si giocasse una sola partita.

Una struttura bella, moderna, accogliente… ma non funzionale ai campionati nazionali in cui le nostre società militano. Esattamente ciò che avevamo segnalato, con spirito costruttivo, e non certo per polemica.

Quest’anno, grazie alla tolleranza, la Bling Ink potrà, con alcuni accorgimenti, probabilmente disputare il proprio campionato. E ci auspichiamo che i tempi saranno brevi

Ma ci auguriamo sinceramente che anche l’altra società soveratese, impegnata nei massimi livelli del calcio a 5, possa un giorno tornare a giocare nella propria città, nel palazzetto realizzato con risorse pubbliche e pensato per essere la casa dello sport.

Perché oggi, nel famoso “vortice”, non siamo noi.

Ci è finita, suo malgrado, una società che non potrà disputare la Serie A2 Élite a Soverato.

E questo fa male a tutti.

Ora guardiamo avanti.

Ci auguriamo che l’amministrazione comunale voglia affrontare con urgenza e serietà le modifiche necessarie per la prossima stagione, affinché il Palazzetto possa finalmente essere ciò che deve essere: non solo un’inaugurazione da applausi, ma un impianto realmente fruibile per lo sport di alto livello. Noi ci rendiamo disponibili a collaborare qualora ce ne fosse bisogno, a portare le istanze nelle sedi opportune per reperire le risorse affinché questo problema possa risolversi.

Soverato merita strutture all’altezza delle sue ambizioni. Lo meritano i nostri giovani, i nostri atleti, le nostre società. E lo merita una comunità che ama lo sport più di ogni polemica. Basta poco.

Gabriele Francavilla – Forza Italia