Calcio – Al via il campionato amatoriale Uisp Over 35

Lo scorso fine settimana ha visto l’inizio del campionato amatoriale categoria OVER 35 organizzato dal Servizi Sportivi Calcio e Non Solo affiliato al Comitato UISP di Cosenza. Al nastro di partenza sono state undici le società che si incontreranno tra loro lungo tutta la stagione agonistica.

Le squadre appartengono alle tre province calabresi di Catanzaro, Cosenza e Vibo Valentia: la Vigor Old Boys, detentrice del titolo nazionale amatoriale UISP di San’Onofrio, la Fiorentina 10 bis di Soverato, gli Amatori Pianopoli, la Lamezia Golfo, l’ Amami Mac 3 di Migliuso, l’FC Girifalco, gli Amatori Piazza San Rocco di Girifalco, l’ASD Stalettì, il Borboruso nel cuore, il Real Filadelfia, e la lametina Amatori Casa Dello Sport.

La prima giornata di campionato ha registrato un grande entusiasmo da parte di tutti, con tanti rinnovamenti nelle rose delle squadre per fare bene e puntare il più in alto possibile nella classifica finale. L’augurio, parole del Presidente Patrizio Gemello, è di un campionato di aggregazione e socializzazione con l’agonismo giusto e con i terzi tempi a farla da padroni. Da parte dell’organizzazione si leva un grosso in bocca al lupo a tutti i partecipanti ed agli arbitri che come sempre cercheranno di dare il massimo nella direzione delle gare.

Nella foto gli amatori AMAMI MAC 3 hanno omaggiato gli avversari, i campioni d’ITALIA della Vigor Old Boys di una targa ricordo.