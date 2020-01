Calcio Amatori – Fiorentina 10 bis campioni d’inverno!

La Fiorentina 10 bis è campione d’inverno, dimostrazione di forza contro il Piazza San Rocco. I soveratesi vincendo (2-1) nei minuti finali della gara che li ha visti imporsi sui girifalcesi del presidente Assisi, conquistano il primo posto con una giornata di anticipo. I ragazzi degli amatori San Rocco, partiti con auspici diversi ad inizio campionato, si ritrovano ora in classifica a rincorrere, dopo aver subito la terza sconfitta tra le mura amiche dai viola soveratesi.

Nel derby vibonese tra la Vigor Old Boys ed il Real Filadelfia la spunta, in una gara esaltante e correttissima, la squadra di Sant’Onofrio (3-1) che si riappropria del secondo posto. La Casa dello Sport di Mister Felletti si conferma squadra di alta classifica vincendo (3-1) contro un coriaceo e combattivo Borboruso, il quale, in trasferta, non riesce ad imporsi contrariamente agli ottimi risultati fin qui ottenuti tra le mura di casa.

Lo Stalettì conquista la sua prima vittoria (2-1) contro un confusionario e irriconoscibile Lamezia Golfo; a fine gara mister Fazio annuncia le dimissioni: “mi metto da parte per dare una scossa, spero positiva, alla squadra”. Nell’anticipo del venerdì l’FC Girifalco di mister Palaia vince (2-0) contro L’Amami Mac 3 che rimane il fanalino di coda in classifica. Turno di riposo per gli Amatori Pianopoli.

Dopo 10 giornate la classifica vede in vetta la FIORENTINA 10 BIS con 25 punti, campione d’inverno, seguita dalla VIGOR OLD BOYS a quota 20, staccate di un punto, a quota 19 il REAL FILADELFIA e gli AMATORI della CASA DELLO SPORT, quindi con 18 punti gli AMATORI PIAZZA SAN ROCCO; staccati di sette lunghezze con 11 punti, gli AMATORI PIANOPOLI, a quota 10 il BORBORUSO NEL CUORE e l’FC Girifalco, quindi il LAMEZIA GOLFO con 6 punti, e l’ASD STALETTÌ con 4 punti che scavalca l’AMAMI MAC 3 il quale chiude con 3 punti in classifica.

Dopo la sosta delle festività natalizie il campionato è ripreso con lo stesso spirito di sempre, divertimento e di fair play tra le squadre e grande collaborazione con le terne arbitrali; tutti sempre pronti a dare il massimo.

Nella foto i campioni d’inverno della FIORENTINA 10 BIS.