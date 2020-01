Calcio Amatori – Fiorentina 10 bis corsara; Vigor Old Boys, Casa dello sport e Pianopoli inarrestabili!

La FIORENTINA 10 BIS incassa altri tre punti vincendo contro lo Stalettì (3-0); la VIGOR OLD BOYS fa la manita all’ AMAMI MAC 3 (5-0) tenendo così il passo della capolista. Il PIANOPOLI nonostante si presenti in 11 al Rocco Riccio di Girifalco porta a casa tre punti importanti contro l’FC (1-3). Il BORBORUSO perde in casa all’ultimo minuto di recupero contro il PIAZZA SAN ROCCO (2-3). Nel posticipo di domenica mattina la CASA DELLO SPORT si impone (3-0), tripletta di CERRA, sul REAL FILADELFIA; Ha riposato la Lamezia Golfo.

La prima giornata del girone di ritorno vede quindi la FIORENTINA 10 BIS con 31 punti, seguita dalla VIGOR OLD BOYS a quota 26, scavalcano i diretti avversari, portandosi in terza posizione gli AMATORI della CASA DELLO SPORT con 22 punti, seguiti dagli AMATORI PIAZZA SAN ROCCO con 21; resta fermo il REAL FILADELFIA a 20 punti; continuano la scalata verso le zone alte della classifica, raggiungendo quota17, gli AMATORI PIANOPOLI. seguiti dal BORBORUSO NEL CUORE e dall’FC Girifalco con 11 punti. Il fondo della classifica vede sempre il LAMEZIA GOLFO con 6 punti, l’ASD STALETTÌ con 5 e l’AMAMI MAC 3 a 3 punti in classifica.

Ahinoi la prima giornata di ritorno viene segnata dalla poca sportività messa in campo da alcuni calciatori in occasione di una delle gare disputate; non si vorrebbero mai annotare gesti da censurare assolutissimamente e che nulla hanno a che vedere con lo sport: chi li ha commessi non ha ancora inteso lo spirito del movimento, che vuole promuovere, alla fine della settimana lavorativa, un momento di incontro e di sano divertimento sportivo. Per fortuna si tratta del primo caso dopo dodici giornate di campionato, e messo, tra l’altro, in atto da due soggetti, che ad onore del vero sono stati prontamente ripresi dai compagni di squadra. Si vuole sperare che tali gesta rimangano soltanto dei brutti ricordi.

Nelle foto l’abbraccio tra Francesco PETRACCA e Adriano LUCIA, rispettivamente portiere della VIGOR OLD BOYS e capitano dell’AMAMI MAC 3, il momento dei saluti fra i capitani della gara BORBORUSO – AMATORI SAN ROCCO alla presenza dalla terna composta da Cataldo SARLI, Francesco TORCASIO e Luigi MASTROIANNI, e la terna che ha diretto la gara FC GIRIFALCO – AMATORI PIANOPOLI, composta da Antonio VERALDI, Mattia MAZZEO e Michele TARANTINO.