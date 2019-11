Calcio Amatori Over 35 – La Vigor Old Boys e la Fiorentina 10 Bis: Rullo Compressore!

Nella quarta giornata del campionato amatori over 35 Uisp si sono realizzate ben 24 reti, di cui sei sono state realizzate dalla sola Vigor Old Boys, sempre più rullo compressore del campionato. Vittima di turno la Lamezia Golfo. Non di meno la Fiorentina 10 Bis, l’altra capolista, che si impone sull’ottimo Girifalco.

Muove la classifica lo Stalettì, che viene beffato nei minuti finali della gara dalla Casa dello Sport, raggiunta sul 4 a 4 sul rettangolo verde del Renda di Lamezia Terme. Il Filadelfia, che ricordiamo essere a 3 punti dalla vetta con una gara in meno, impone la legge delle mura amiche incassando i punti della vittoria sugli amatori dell’Amami Mac 3, i quali rimangono inchiodati sul fondo della classifica.

L’altro match in programma tra il Borboruso e gli Amatori Pianopoli non è stato disputato per il grave lutto che ha colpito la società del Borboruso, che ha chiesto ed ottenuto dal Comitato organizzatore il rinvio della gara; a tal proposito il Direttivo e tutte le squadre sono vicine alla società del presidente Bonacci ed alla comunità di Colosimi.

Ha osservato il turno di riposo il Piazza San Rocco. Arrivati alla quarta giornata sono da evidenziare le buone direzioni delle gare da parte delle terne arbitrali della UISP del comitato Territoriale di Cosenza, che portano avanti gli insegnamenti del responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, il decano Giovanni Tolomeo.

I risultati:

AMATORI CASA DELLO SPORT – ASD STALETTI’ 4 – 4

FIORENTINA 10 BIS – F.C.GIRIFALCO 3 – 1

REAL FILADELFIA – AMAMI MAC 3 3 – 0

VIGOR OLD BOYS – LAMEZIA GOLFO 6 – 1

BORBORUSO NEL CUORE – AMATORI PIANOPOLI rinv.

Piazza San Rocco riposa

La classifica vede in testa la FIORENTINA 10 BIS e la VIGOR OLD BOYS a quota 12 punti, segue con una gara in meno il REAL FILADELFIA a quota 9, quindi gli AMATORI PIAZZA SAN ROCCO e BORBORUSO NEL CUORE a 6 punti, l’F.C.GIRIFALCO ed gli AMATORI della CASA DELLO SPORT a quota 4, l’ASD STALETTI’ ed i campioni regionali AMATORI PIANOPOLI ad 1, ancora inchiodati sul fondo della classifica LAMEZIA GOLFO e l’AMAMI MAC 3, fermi entrambe a 0 punti.

Nelle foto il momento dei saluti fra i capitani della gara fra Vigor Old Boys e Lamezia Golfo giocata al “Tenente Domenico Rizzo” di Sant’Onofrio, alla presenza della terna arbitrale composta da Antonio VERALDI, Luigi MASTROIANNI e Nicolino CARUSO e fra i capitani della gara Casa dello Sport e Stalettì giocata al “G.Renda” di Lamezia Terme alla presenza della terna arbitrale Nicola TORTORELLA, Filippo FORTI e Pasquale SERRATORE.