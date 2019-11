Calcio Amatori – Vigor Old Boys e Fiorentina 10 Bis si dividono la posta in palio

Vigor Old Boys e Fiorentina 10 Bis sono arrivati allo scontro diretto dopo cinque giornate, entrambe a punteggio pieno e senza aver mai lasciato punti in giro per i campi. Il big match ha rispecchiato a pieno le potenzialità delle due squadre di alta classifica con un pareggio (0-0); gara esaltante ed a tratti di livello superiore alla categoria amatori visto il valore tecnico dei calciatori in campo.

Uno zero a zero che lascia l’amaro in bocca al patron Pipicelli vista qualche occasione in più creata allo stadio Rizzo di Sant’Onofrio, la traversa colpita da capitan Doria e la punizione di Migliarese, indirizzata nel sette della porta difesa dal sempre attento ed insuperabile Petracca, volato a togliere la ragnatela dall’incrocio dei pali. Momenti di aggregazione prima, durante e dopo la fine della gara con il super tifoso della Vigor Old Boys, Giuseppe Bellissimo, in fgoto, sempre presente sugli spalti, con qualsiasi condizione atmosferica, che mai abbandona i suoi beniamini.

Il resto della giornata ha visto i campioni regionali degli amatori Pianopoli imporre il pareggio al Filadelfia (1-1) altra squadra ancora imbattuta, che sembra avere tutte le carte in regola per puntare a qualcosa di importante, con un super Vincenzo Raimondi, che raramente sbaglia sotto porta. Il Piazza San Rocco dilaga contro lo Stalettì (8-0) con un Catarisano in grande spolvero che gonfia sistematicamente la rete avversaria.

Il Borboruso continua a dettare la legge delle mura amiche; Bonacci e compagni danno vita dura a tutti; questa volta è stato il turno dell’ FC Girifalco del presidente Vonella sconfitto per (5-0). Saltata infine la diretta streaming in programma, del posticipo domenicale tra Casa Dello Sport e Lamezia Golfo a seguito dell’allerta meteo diramata dalla protezione civile.

Ancora molto equilibrio nel campionato, nonostante alcuni risultati alquanto rotondi; gare combattute fino al triplice fischio delle terne Uisp del comitato territoriale di Cosenza.

Al tal proposito anche in questa giornata i fischietti Uisp si sono resi partecipi positivamente nelle direzioni delle gare, anche grazie al comportamento collaborativo e fattivo di atleti e dirigenti partecipanti al campionato.

Tutto rimandato alla prossima settimana con gare importanti che potrebbero cambiare le sorti in classifica delle società.

La classifica vede in testa la VIGOR OLD BOYS a quota 16 punti, seguono con una gara in meno la FIORENTINA 10 BIS ed il REAL FILADELFIA a quota 13, quindi gli AMATORI PIAZZA SAN ROCCO a 12 punti, BORBORUSO NEL CUORE 9 punti, gli AMATORI della CASA DELLO SPORT a quota 7, l’F.C.GIRIFALCO a 4, la LAMEZIA GOLFO a 3, gli AMATORI PIANOPOLI ad 2, l’ASD STALETTI’ ad 1 fermi, in concomitanza del loro turno di riposo sul fondo della classifica l’AMAMI MAC 3 a 0 punti.

A proposito di bomber la speciale graduatoria vede Brutto della Casa dello Sport in testa con 9 gol realizzati, seguito da Catarisano e Tamburro con 7 gol e via via tutti gli altri:

9 reti Brutto S. (AMATORI CASA DELLO SPORT)

7 reti Catarisano R. (AMATORI PIAZZA SAN ROCCO), Tamburro B. (VIGOR OLD BOYS)

5 reti Russo G. (BORBORUSO NEL CUORE), Vasta D. (REAL FILADELFIA), Fragala’ A. (VIGOR OLD BOYS)

4 reti Taccetta M. (ASD STALETTI’), Doria D., Sestito A. (FIORENTINA 10 BIS), Raimondi V. (REAL FILADELFIA)

3 reti Quirino D., Vitaliano V. (AMATORI PIAZZA SAN ROCCO), Fodero P., Stratoti C. (FIORENTINA 10 BIS), Fazio F. (LAMEZIA GOLFO)

2 reti Raso A., Ternavasio M. (AMAMI MAC 3), Villella F. (AMATORI CASA DELLO SPORT), Barbieri V., Papaleo M. (AMATORI PIAZZA SAN ROCCO), Cerra G. (BORBORUSO NEL CUORE), Quaresima S., Sorrentino D. (F.C.GIRIFALCO), Corapi S., Daniele G. (FIORENTINA 10 BIS), De Fina F. (VIGOR OLD BOYS)

1 reti Giudice A. (AMAMI MAC 3), Di Giorgio G., Paola F., Torchia G., Vatalero G. (AMATORI CASA DELLO SPORT), Fanello D., Gaetano G., Lucchino G., Salerno R. (AMATORI PIANOPOLI), Migliazza D. (1 rig.), Palaia A., Ruggiero F., Signorello S., Zaccone P. (AMATORI PIAZZA SAN ROCCO), Cortese A., Tremoliti R. (ASD STALETTI’), Colosimo G., Piccolo B., Sacchi G., Sirianni E., Visciglia W. (BORBORUSO NEL CUORE), Iozzi F. (F.C.GIRIFALCO), Gangale S., Pultrone F., Trocano D. (FIORENTINA 10 BIS), Gatti M., Raso P., Ventura F. (LAMEZIA GOLFO), Bilotta E., Bilotta S., Orlando A., Panzarella G. (REAL FILADELFIA), Artusa C., Lo Gatto G., Pezzo B. (VIGOR OLD BOYS)