Calcio – Campionato Amatori Over 35, le gare in trasferta la fanno da padrone

Nella terza giornata del campionato Amatori Over 35 del Servizi Sportivi Calcio e Non Solo affiliato UISP le gare giocate in trasferta la fanno da padrone, infatti vincono tutte le squadre che hanno giocato fuori le mura amiche.

La Vigor Old Boys si impone con un netto due a zero sul sintetico di Pianopoli contro Pitagora e compagni che rimangono ad un solo punto in classifica e non riescono a risalire la china, la Fiorentina 10 BIS di mister Proto batte per tre a zero la Lamezia Golfo e fa capire che fa le cose sul serio con tre vittoria consecutive, cade al comunale di Girifalco il Piazza San Rocco che a pochi minuti dalla fine subisce il gol della sconfitta, da parte di Vasta sempre più goleador del Filadelfia di Raimondi e compagni, lo Stalettì del veterano Grillone pur giocando una ottima gara non riesce a lasciare il fondo della classifica perdendo per due a zero contro il Borboruso del giocatore presidente Pino Bonacci, la Casa Dello Sport dopo due sconfitte consecutive si impone con un perentorio sei a due – quattro sono i gol di Brutto – contro l’Amami Mac 3. Per questa terza giornata è rimasta ai box per il turno di riposo settimanale l’FC Giriflaco.

La prossima settimana il campionato di ferma per la festività di ogni Santi e la commemorazione dei defunti. La sosta, che arriva dopo tre giornate di campionato, farà dare respiro alle compagini e sicuramente farà capire alle società dove porre correzioni per migliorare la condizione fisica. La classifica al momento fa capire ben poco, ma fa emergere la brillantezza di inizio campionato de la Fiorentina 10 Bis e la Vigor Old Boys che fanno tre su tre.

I risultati:

AMATORI PIANOPOLI – VIGOR OLD BOYS 0 – 2

AMATORI PIAZZA SAN ROCCO – REAL FILADELFIA 1 – 2

ASD STALETTI’ – BORBORUSO NEL CUORE 0 – 2

LAMEZIA GOLFO – FIORENTINA 10 BIS 0 – 3

AMAMI MAC 3 – AMATORI CASA DELLO SPORT 2 – 6

La classifica vede quindi in testa FIORENTINA 10 BIS e VIGOR OLD BOYS a quota 9 punti, gli AMATORI PIAZZA SAN ROCCO, il BORBORUSO NEL CUORE ed il REAL FILADELFIA a 6 punti, l’F.C.GIRIFALCO a 4, gli AMATORI CASA DELLO SPORT a 3, gli AMATORI PIANOPOLI a 1 punto, il LAMEZIA GOLFO, l’AMAMI MAC 3 e l’ASD STALETTI’ fermi ancora a 0 punti.

Nelle foto la consegna della targa di partecipazione al campionato da parte del presidente Patrizio Gemello alle società FIORENTINA BIS e AMATORI AMAMI MAC 3, nonché il momento dei saluti fra i capitani nella gara fra il Lamezia Golfo e la FIORENTINA 10 BIS, alla presenza della terna arbitrale composta da Domenico RODIO, Pasquale SERRATORE e Domenico CONACI.