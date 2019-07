Calcio – Giovedì 25 luglio a Soverato triangolare con le vecchie glorie di Catanzaro, Cosenza e Crotone

Calcio e sociale, un binomio da sempre inscindibile. Testimonianza fervida ne è il triangolare di solidarietà e beneficenza che vedrà protagonisti il 25 luglio alle ore 18:30, sul campo “Baldassarre Sinopoli” di Soverato, le vecchie glorie di Cosenza, Catanzaro e Crotone. Lo speciale evento, promosso dalla associazione “La Casa del Sole”, è finalizzato a raccogliere fondi che verranno poi confluiti nella mission “Mino’s Friends”.

L’obiettivo principale sarà quello di acquistare un importante mezzo, dal valore complessivo di 21mila euro, attrezzato per il trasporto di persone con disabilità. Il ticket di ingresso al Triangolare della Solidarietà, strutturato in tre mini-partite dalla durata di 30 minuti ciascuna, consterà inoltre di un foglietto per un’offerta libera all’associazione e di un biglietto della lotteria collegata a sei premi che verranno estratti nel corso della serata.

Un’occasione, dunque, per ritrovarsi tra vecchi amici e compagni di squadre, con l’intento primario di contribuire al sostegno dei ragazzi diversamente abili.