Calcio: il punto della situazione per la stagione 2019-2020

L’Atalanta di Gasperini ha iniziato la stagione seguendo lo stesso tipo di mentalità che avevamo visto durante lo scorso anno. Un solo passo falso, durante la seconda giornata, nella rocambolesca gara contro il Torino di Walter Mazzarri, per il resto la Dea ha lasciato solo due punti alle avversarie e si appresta a consolidare il terzo piazzamento in attesa del banco di prova della gara contro il Napoli di Carlo Ancelotti, che si disputerà il prossimo 30 ottobre. A seguire ci saranno partite di medio-alto livello, come la sfida contro la Juventus in casa, il derby regionale con il Brescia e poi ancora Milan, Parma e Inter. Insomma un calendario tutt’altro che semplice, quello degli uomini di Gasperini, che escludendo la Roma di Fonseca, devono ancora affrontare le gare dal coefficiente più elevato, per questo girone d’andata.

La stagione 2019-2020 per l’Atalanta di Gasperini

Visti i valori mostrati in campo, ogni gara può essere disputata alla pari, anche perché l’Atalanta al momento, con il Napoli in fase di affanno, esprime forse il miglior gioco in Italia, escludendo naturalmente Juventus e Inter, che sposano una filosofia di gioco molto più pragmatica, rinunciando sovente al bel gioco per una visione del calcio molto più duttile e funzionale. C’è però da dire che, proprio come il Napoli, anche l’Atalanta può contare su alcuni automatismi, che forse solo la Lazio di Inzaghi possiede, tra le squadre di medio-alta classifica, visto che Roma, Milan, Inter e Juventus, sono alla loro prima stagione con la nuova guida tecnica. Discorso piuttosto ampio che andrà a interessare e a rendere più affascinante la seconda parte di questo campionato di serie A in termini di scommesse sportive calcio di 888sport.it dove sarà possibile giocare sia sulle singole gare, sia sui piazzamenti finali di questa stagione calcistica 2019-2020, dove niente è ancora deciso, né per quanto riguarda l’alta classifica, né per le dinamiche che interesseranno la zona calda per la salvezza e la permanenza in A. L’avvio è stato decisamente sorprendente, anche perché abbiamo visto una Juventus in affanno, con l’Inter che durante le prime gare è sembrata da subito molto in palla, anche se è vero che le avversarie affrontate non erano certo delle big, a differenza di Napoli, Juventus e Fiorentina, che già nelle prime gare hanno dovuto, fin da subito alzare il tiro.

L’Inter di Antonio Conte è davvero l’anti-Juve quest’anno?

L’Inter è arrivata alla sfida con il Barcellona per la Champions League, da imbattuta, mostrando una certa tenacia e una tenuta atletica esemplare. Finora chi è mancato completamente all’appello sono state Milan e Sampdoria. La Samp che avevamo visto durante le passate stagioni, capace di mettere in difficoltà anche Juventus e Napoli, è una squadra completamente in balia dell’avversario, ma anche questo Milan, prima guidato da Marco Giampaolo, ora da Stefano Pioli è una squadra in attesa di conferma, dato che dopo sette gare di campionato dovrà ripartire praticamente da capo. Naturalmente ci sono anche Roma e Lazio, impegnate però in Europa League, mentre per l’Atalanta il cammino in Champions diventa sempre più complicato, visto che la Dea ha perso le prime due gare del girone e che dovrà affrontare per ben due volte il Manchester City di Guardiola, facendo risultato. Cosa che oltre a essere complicata sulla carta, non è semplice nemmeno di fatto, visto che il City ha una mentalità e una esperienza sufficiente per tenere a bada la squadra di Gomez e compagni.