Calcio nel Sud Italia, le squadre più riconosciute

Il Sud Italia non è ampiamente considerato una superpotenza calcistica della penisola. Ma di certo i tifosi delle squadre presenti sono pronti a fare le scommesse calcio sulla loro squadra preferita. Pochi club hanno avuto il privilegio di giocare in Serie A, che si trova appena sotto il capoluogo Roma, nella regione Lazio. Il Napoli è il club più riconosciuto in questo criterio geografico perché è la squadra più meridionale d’Italia ad aver vinto sia lo Scudetto che la Coppa dei Campioni (Coppa UEFA nel 1989). La Sicilia, più nota per le sue attrazioni turistiche che per i successi calcistici, un tempo aveva tre squadre nella massima serie italiana. Catania, Messina e Palermo erano considerati i punti di approdo ideali per i talenti sudamericani pronti a fare irruzione sulla scena italiana e, si spera, ad essere presi di mira dai migliori club del paese. Palermo, conosciuta anche come I Rosanero (i rosa e neri) in Italia, ha ospitato alcuni dei diamanti grezzi individuali più emozionanti del campionato. Javier Pastore, Kamil Glik ed Edinson Cavani hanno giocato tutti allo Stadio Renzo Barbera durante la stagione 2009-10, quando sono arrivati ​​quinti.

La Calabria, situata a nord-est della Sicilia, è senza dubbio la regione meno vincente del Paese in termini di risultati calcistici. La Reggina, la squadra di Reggio Calabria, ha avuto la serie più consistente in Serie A, con una durata di sette anni tra il 2002 e il 2009. Il Crotone, di recente, ha rappresentato la Calabria in Serie A tra il 2016 e il 2018. Federico Bernardeschi della Juventus era in prestito al Crotone dal suo precedente club Fiorentina, dove le sue brillanti prestazioni individuali hanno ispirato I Pitagorici alla Serie A dopo essere arrivato secondo nella stagione 2015-16. La prima stagione del Crotone nella massima serie italiana, e solo la terza squadra calabrese, insieme alle già citate Reggina e Catanzaro, doveva iniziare nel 2016-17.

Tuttavia, nel nord della Calabria, la cittadina di Cosenza ospita una delle squadre più singolari del paese, il Cosenza Calcio. Numerosi scandali di partite truccate e cattiva gestione finanziaria sono stati a lungo associati a I Lupi come un club mal gestito sia dentro che fuori dal campo. Dal 2007 il club ha attraversato tre diversi nomi fenice nel 2007 come Fortuido Cosenza, nel 2011 Nuova Cosenza e ora Cosenza Calcio s.r.l.

Nella sua attuale incarnazione, il club ha vissuto alcuni dei suoi anni più memorabili, vincendo la promozione in Serie B per la prima volta in 15 anni nel 2018 dopo una finale di playoff di Lega Pro vinta 3-1 sul Siena, che è più noto per aver combattuto tra Promozione Serie A e sicurezza Serie A. Questo è stato un grande risultato per la parte meridionale italiana. Quel giorno, il Cosenza aveva 12.000 tifosi in rappresentanza dei loro amati Lupi allo Stadio Adriatico di Pescara, un viaggio di oltre 600 miglia attraverso i pittoreschi monti Pennine dell’Italia centrale.

Da quel fatidico giorno a Pescara, il Cosenza Calcio è miracolosamente arrivato 10° in Serie B, nonostante abbia segnato il minor numero di gol in campionato. È stata un’impresa difficile per i Lupi, poiché il campionato comprendeva Brescia, Perugia e Frosinone, tra molti altri titolari di Serie B e alcune ex squadre di Serie A. Gran parte della squadra principale che ha vinto la finale dei playoff a Pescara è rimasta e ha creduto in quello che allora era un ritorno abbastanza sicuro in Serie B.

