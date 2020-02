Calcio Over 35 amatori – Continua la rincorsa sulla Fiorentina 10 Bis, sempre più capolista!

Sono ben otto le vittorie consecutive della Fiorentina 10 Bis. Questa settimana a cadere sotto i colpi di Corapi e compagni è la Lamezia Golfo che dopo un buon primo tempo cede nel secondo: (6-1) il risultato finale. Non sta a guardare la Vigor Old Boys che con un super Tamburro, quattro i suoi gol, si aggiudica la partita contro gli Amatori Pianopoli (4-1).

La lotta per la griglia play off vede sul sintetico di Filadelfia, gli amatori Piazza San Rocco dividersi la posta in palio con i padroni di casa del Real (0-0). Ne approfitta la casa dello Sport, la quale pur non giocando una gara perfetta, gara condita da polemiche a fine gara per il turnover messo in campo da mister Felletti, batte il fanalino di coda Amami Mac 3 (2-1), con Cerra goleador in zona Cesarini. Bonacci e compagni del Borboruso Nel Cuore conquistano i tre punti a discapito di uno Stalettì (3-1) che, ancora una volta, pur giocando un’ottima gara non riesce a mettere fieno in cascina. Ha riposato l’FC Girifalco.

La classifica vede quindi la Fiorentina 10 Bis con 37 punti, sempre seguita dalla Vigor Old Boys a quota 32; agguantano in terza posizione gli Amatori Piazza San Rocco gli Amatori della Casa Dello Sport a 25 punti, quindi il Real Filadelfia con 21 punti. Il Borboruso Nel Cuore raggiunge a quota 17 gli Amatori Pianopoli. L’FC Girifalco rimane fermo con 12 punti come il Lamezia Golfo con 7 punti, l’Asd Stalettì con 5 e l’Amami Mac 3 a con 3 punti in classifica.

Nella prossima di campionato, in chiave play off, i campioni regionali degli Amatori Pianopoli, incontreranno, fra le mura amiche, il Borboruso Nel Cuore; entrambe le compagini, che occupano la sesta piazza, devono far punti per non vedere allontanarsi l’ultima posizione utile per la disputa dei play off.