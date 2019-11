Calcio Over 35 Amatori – La Vigor Old Boys espugna Girifalco, nuovo tonfo dei campioni regionali del Pianopoli

Altra vittoria della Vigor Old Boys che espugna il comunale di Girfalco contro l’ottimo FC Girifalco che recrimina per un arbitraggio poco attento. Altro ruzzolone per i campioni Regionali degli Amatori Pianopoli che tra le mura amiche subiscono un secco (3-1) contro la squadra del presidente Bentivoglio la Casa dello Sport; stagione iniziata nel peggiore dei modi da parte di Pitagora e compagni che non riescono a risalire la china ma di sicuro sapranno come gestire al meglio il momento di difficoltà. Arriva la prima vittoria per mister Fazio del Lamezia Golfo che con una gara perfetta in tutti i reparti si impone contro un ottimo Borboruso sul manto erboso del centro sportivo Lamezia Golfo.

Non rimane a guardare la corazzata Piazza San Rocco che si impone al comunale di Migliuso contro l’Amami Mac 3 lasciandolo come fanalino di coda; la società di capitan Lucia, nonostante le ottime prestazioni, ancora non riesce a trovare la giusta quadratura del gioco. Nel posticipo domenicale al comunale di Stalettì altra conferma per Caruso e compagni del Filadelfia che si impongono sui padroni di casa, confermandosi così altra temibile compagine di alta classifica, a tre punti dalla vetta, in compagnia della Fiorentina 10 bis, entrambe con una gara in meno. Ecco i risultati:

quinta giornata

ASD STALETTI’ – REAL FILADELFIA 1 – 4

AMATORI PIANOPOLI – AMATORI CASA DELLO SPORT 1 – 3

F.C.GIRIFALCO – VIGOR OLD BOYS 0 – 2

AMAMI MAC 3 – Piazza San Rocco 2 – 4

LAMEZIA GOLFO-BORBORUSO 4 – 2

riposa per turno FIORENTINA 10 BIS

La classifica vede in testa la VIGOR OLD BOYS a quota 15 punti, segue con una gara in meno la FIORENTINA 10 BIS ed il REAL FILADELFIA a quota 12, quindi gli AMATORI PIAZZA SAN ROCCO a 9 punti, gli AMATORI della CASA DELLO SPORT a quota 7, BORBORUSO NEL CUORE 6 punti, l’F.C.GIRIFALCO a 4, la LAMEZIA GOLFO a 3, l’ASD STALETTI’ ed gli AMATORI PIANOPOLI ad 1, ancora inchiodati sul fondo della classifica e l’AMAMI MAC 3 fermi a 0 punti.

La quinta giornata del campionato over 35 amatori organizzato dal presidente Patrizio GEMELLO della “SERVIZI SPORTIVI CALCIO E NON SOLO” affiliato alla UISP di Cosenza, conferma una competizione tra squadre ben attrezzate che ad oggi hanno concesso poco sia tra le mura amiche che fuori, un equilibrio che si potrebbe infrangere nella sesta giornata, visto il primo scontro diretto tra i Sant’Onofresi che ospiteranno la Fiorentina 10 bis. Unica certezza oltre alla classifica è di un campionato giocato con l’agonismo equanime e tanto rispetto tra i partecipanti.

Nelle foto le squadre che hanno dato vita all’incontro tra il BORBORUSO NEL CUORE e la LAMEZIA GOLFO giocata presso il centro sportivo “Lamezia Golfo” di Lamezia Terme, e della terna arbitrale della gara composta da Massimiliano TORCASIO coadiuvato dagli assistenti Massimiliano POLIFRONE e Pasquale SERRATORE.