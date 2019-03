Calcuo a 5 | Club Quadrifoglio Soverato – Davoli Academy 1-4

Titoli di coda con sconfitta nel derby per il CLub Quadrifoglio Soverato. Contro il Davoli Academy i ragazzi del presidente Gualtieri vengono superati con il punteggio di 4-1. Una partita senza nessuna posta in palio sgonfiata da qualsiasi pathos che in queste partite di solito è sempre presente.

Ancora di più in emergenza il Quadrifoglio vista l’indisponibilità dei tre portieri in rosa sostituiti in maniera egregia dall’under Gualtieri che si è ben distinto in diverse occasioni nel corso della partita. Ritmi bassi e circolazione lenta della palla sono stati gli attori protagonisti del match che viene sbloccato al 9′ con Parafati Francesco per gli ospiti.

Qualche fiammata del Club Quadrifoglio con D’Aquino che colpisce il palo e con Voci che da buona posizione spara alto. Al 22′ Santise Antonio supera in velocità un avversario e di punta sigla il 2-0. Nella ripresa i locali entrano con un piglio diverso in campo almeno per i primi dieci minuti creando diverse occasioni da rete. Da una di queste Caridi con un bell’esterno destro accorcia le distanze trovando l’angolino. L’estremo difensore ospite Panetta si supera in altre due circostanze mantenendo il vantaggio per i suoi uomini.

Il Club Quadrifoglio mantiene con molta abnegazione il campo vista la panchina cortissima cercando di limitare le azioni offensive ospiti che hanno gli unici due sussulti concreti nel finale ancora una volta con gli stessi protagonisti del primo tempo vale a dire Santise Antonio e Parafati Francesco.

Stagione conclusa al quinto posto a quota 42 punti per il Quadrifoglio e visto che la differenza di punti in classifica dalla seconda (Davoli Academy) supera i dieci punti non disputerà i playoff da regolamento.