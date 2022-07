Caldo – Arriva l’ondata più potente dell’estate, fino a 42 gradi!

Negli ultimi giorni, l’Anticiclone delle Azzorre ha mitigato le temperature bollenti delle settimane scorse registrate su quasi tutte le regioni italiane. La tregua ha però le ore contate. L’opprimente anticiclone africano sta per fare ritorno.

E per almeno dieci giorni, dicono le previsioni degli esperti, investirà parte dell’Europa e il nostro Paese. Potrebbe essere la più potente ondata di caldo africano dell’estate 2022. Le temperature cominceranno a salire già da domani mentre all’inizio della prossima settimana l’ondata di caldo porterà la colonnina di mercurio ben oltre i 40 gradi, soprattutto al nord.

Lo scenario, decisamente poco rassicurante, è disegnato dagli esperti del sito www.ilmeteo.it. Il caldo rovente non risparmierà nemmeno i paesi del Nord Europa. La bolla rovente avvolgerà la Normandia con picchi inimmaginabili per quelle latitudini fino a 42 gradi. Poi si espanderà verso la Germania e infine sulle nostre regioni alpine e il nostro settentrione.

«Prepariamoci per il nuovo anticiclone africano, già prepotente sulla Penisola Iberica», ha affermato Lorenzo Tedici. Il meteorologo del sito ricorda che «sono già stati raggiunti in modo diffuso i 42 gradi nelle zone interne ad est di Lisbona e su parte della Spagna, in Andalusia ed Estremadura, con valori in rapido aumento».

Un modello meteorologico abbastanza attendibile prevede per martedì 19 luglio un dato incredibile sulla pianura padana: 20 gradi sopra la media. Il che vorrebbe dire registrarne più di 42 gradi. Tutti gli esperti stimano per il nord Italia (quindi Milano, Mantova, Bologna, Padova, Verona, Ferrara), la Toscana (Firenze) e l’Umbria (Terni) temperature superiori ai 38-39°C già da venerdì 15 (e dovrebbero durare almeno fino al 22 luglio).

Mentre per il resto del centro e il sud sono previsti valori inferiori di qualche grado. Naturalmente assieme al caldo ci saranno pure afa e notti tropicali, con temperature sempre sopra i 20 gradi.