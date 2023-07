Caldo estremo e incendi imperversano in Calabria

Il caldo e gli incendi non danno tregua ai vigili del fuoco.

La provincia di Reggio Calabria è quella maggiormente interessata. Roghi da Bagnara/Scilla sino alla punta estrema della Calabria compreso l’entroterra dell’Aspromonte. Numerosi incendi anche nei comuni sul versante ionico.

Questa notte squadre dei Comandi di Catanzaro e Crotone sono state inviate su Cardeto e tra i comuni di San Giovanni Sambatello ed Ortì. Inoltre un ulteriore modulo di colonna mobile (9 unità con automezzi in assetto antincendio boschivo) è giunto dalla vicina Basilicata.

Incendi ovunque nella Regione (60 quelli completamente estinti nelle ultime 24 ore, 80 circa quelli ancora attivi che vedono impegnate le squadre dei vigili del fuoco.)

Criticità nella provincia di Crotone 6 squadre impegnate in altrettanti incendi. Criticità nel comune di Strongoli, in loc. Gabella bivio nord ingresso Crotone. Attualmente una quarantina di uomini impegnati. Continuano ad arrivare richieste di soccorso incendio dalla zona di Petilia Policastro ed entroterra di tutta la provincia. Una squadra e su parco Pignera (Giardini di Pitagora) Mezzi aerei attualmente tutti impegnati sul territorio calabrese.

Nella provincia di Catanzaro criticità nelle nella zona sud del capoluogo dove in via precauzionale polizia di stato e polizia locale stanno provvedendo alla evacuazione di alcune abitazioni.

Nella provincia di Cosenza criticità nel comune di Acri loc Serra di Buda dove il rogo ha interessato anche due abitazioni e nella frazione Serra Longa. Inoltre nel comune di Grisolia dove un incendio dalla serata di ieri si è propagato in prossimità del centro abitato.

Attualmente tutti i comandi provinciali attivati per richiamare in servizio personale di turno libero. Al momento sono oltre 360 le unità dei vigili del fuoco in servizio ordinario messe in campo per il contrasto agli incendi di vegetazione.