Caldo record in Italia a maggio, registrati 39 gradi in Sicilia!

In Italia non era mai stata raggiunta una temperatura così alta nel mese di maggio: è successo oggi a Palermo coi 39,4 gradi, registrati dall’Osservatorio Astronomico. Un doppio record, quindi: sia dal punto di vista della stessa città, sia da quello nazionale.

“Nei primi 15 giorni di maggio, e da quando sono disponibili i dati meteo, nessun altro centro urbano hai mai raggiunto questi livelli di caldo”, fa sapere Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo, precisando che Palermo ha stracciato il vecchio primato, datato 24 maggio 1994, di 38,6 gradi. C’è da dire che il gran caldo unito ai forti venti di scirocco ha rappresentato un mix letale per tutta la provincia del capoluogo siciliano: danni e decine di incendi, con fiamme che hanno lambito anche la zona abitata in Via Bronte.

Temperature altissime sono state registrate anche a Boccadifalco, sede del vecchio aeroporto del capoluogo siciliano, dove oggi si sono toccati i 38,7 gradi contro i 36,8 del 2008.

“Per la prima volta nella storia di Palermo e dell’Italia – afferma Ferrara – si toccano i 39 gradi nel mese di maggio. Un primato dovuto a un’ondata di caldo africano sulla Sicilia, unita ai sostenuti venti di scirocco, che entro domani si riverserà su tutto il Sud Italia. Domani, infatti, sono previste punte di 35-36 gradi sulle aree interne di Calabria, Puglia, Basilicata e Campania”.