CalendEsercito 2026: “Lo giuro”

Parole e immagini per raccontare il significato del giuramento e i valori che guidano i militari di tutte le generazioni.

Catanzaro, 10 dicembre 2025. Si è svolta questa mattina, nella Caserma “Pepe-Bettoja” sede del Comando Militare Esercito “Calabria”, la presentazione in ambito regionale, del CalendEsercito 2026. Alla presentazione hanno partecipato le Autorità civili, militari e religiose, una rappresentanza di studenti degli Istituti superiori di Catanzaro e, in modalità webex, tutti gli Istituti scolastici della Regione.

Questa edizione è dedicata al tema “Lo giuro!”, un’affermazione forte e solenne che richiama il momento più simbolico della vita di ogni soldato: il giuramento di fedeltà alla Repubblica.

Le pagine del CalendEsercito 2026 raccontano, attraverso immagini evocative e testimonianze, il valore di quell’impegno che accompagna gli uomini e le donne dell’Esercito per tutta la loro carriera e rappresenta il fondamento morale del loro servizio quotidiano.

L’evento, moderato dalla giornalista Patrizia Canino, ha visto la partecipazione di S.E. il Prefetto di Catanzaro, Dott. Castrese De Rosa, del Tenente Colonnello Ruolo d’Onore Giuseppe Campoccio e della Professoressa Donata Chiricò, docente dell’Università degli Studi di Catanzaro “Magna Graecia”

Il Colonnello Ugo Gaeta, Comandante del Comando Militare Esercito “Calabria”, prima di lasciare spazio agli approfondimenti degli ospiti, nel suo intervento introduttivo ha inteso soffermarsi sul tema prescelto “Lo Giuro!” richiamando idealmente l’80° anniversario della legge 23 dicembre 1946, n. 478 che definì la formula del giuramento per gli appartenenti alle Forze Armate, un impegno che ogni soldato condivide con la Patria, con la sua storia e con tutti coloro che hanno servito l’Italia.

La Professoressa Donata Chiricò, nel suo intervento, ha approfondito la formula del giuramento da un punto di vista etimologico, etico e giuridico legale.

A seguire il Tenente Colonnello Ruolo d’Onore Giuseppe Campoccio, figura di riferimento sia in ambito militare sia nel panorama paralimpico, ha condiviso una riflessione personale sul significato profondo dei valori di quel “Lo giuro!” nella sua esperienza sia di “soldato” che di “atleta” del gruppo paralimpico della Difesa.

Il Prefetto di Catanzaro, Dott. Castrese De Rosa, ha infine sottolineato l’importanza del legame tra Forze Armate e comunità locali, evidenziando come i valori sottesi alla formula del giuramento possano rappresentare un modello da proporre soprattutto alle nuove generazioni per rinforzare il senso civico e la coesione sociale.

Il CalendEsercito 2026 invita tutti a riflettere sul significato del giuramento, sull’impegno di chi serve la Repubblica e sul ruolo dei valori come faro in tempi complessi, tra innovazione tecnologica, crisi globali e nuove forme di conflitto, attraverso un racconto di emozioni vere che parla al cuore di tutti.

Come per le edizioni precedenti, una quota del ricavato delle vendite del CalendEsercito verrà devoluta all’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani e i Militari di Carriera dell’Esercito (O.N.A.O.M.C.E.) che assiste circa 500 orfani di Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa, erogando sussidi annuali per la formazione scolastica e per particolari necessità di carattere economico-familiare.