Cambio del Comandante alla Compagnia Carabinieri di Soverato

Si è insediato da alcuni giorni il nuovo Comandante della Compagnia Carabinieri di Soverato, il Capitano Marco Colì, 36enne, di origine pugliese, che subentra al Capitano Luigi Cipriano.

Proveniente dalla Compagnia Carabinieri di Brindisi, dove ha diretto negli ultimi 4 anni il Nucleo Operativo e Radiomobile, portando a termine alcune importanti operazioni contro la criminalità organizzata, in particolare in materia di traffico di sostanze stupefacenti, estorsioni ed armi, nonché associazione per delinquere finalizzata ai furti e riciclaggio di autovetture.

L’Ufficiale neogiunto ha intrapreso la carriera militare nel 2006, frequentando dapprima la Scuola Marescialli dei Carabinieri e nel 2014 la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. Ha conseguito la laurea in Operatore della Sicurezza e controllo sociale e le lauree magistrali in Scienze Politiche e in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna.

È stato al 12° Battaglione mobile Carabinieri “Sicilia” di Palermo, a seguire in provincia di Messina in linea territoriale, per poi passare nel 2015 al Comando per due anni del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Velletri (RM), ove ha condotto indagini per due omicidi maturati entrambi in contesti di criminalità albanese, fornendo altresì supporto nei Comuni di Accomuli ed Amatrice in provincia di Rieti in occasione del sisma del 24 agosto 2016.