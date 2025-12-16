Cambio di scenario in Calabria, l’alta pressione cede il passo a piogge e temporali

Dopo una prima metà di dicembre all’insegna del bel tempo, una serie di perturbazioni atlantiche riporterà l’instabilità sulla regione, con maltempo atteso già nella giornata odierna.

L’anomalo periodo di alta pressione che ha dominato la Calabria per l’intera prima metà di dicembre è giunto al capolinea. Le condizioni meteorologiche, finora caratterizzate da stabilità e bel tempo, sono destinate a subire un repentino e generale peggioramento a causa dell’infiltrazione di una serie di perturbazioni atlantiche che stanno scivolando sul Mediterraneo.

La prima onda di Maltempo: Jonio sotto osservazione

​Il cambiamento è atteso già a partire dalla giornata odierna con l’arrivo della prima e più significativa ondata di instabilità.

Mattinata all’insegna della Pioggia: Già dalle prime ore si prevedono piogge e locali temporali che interesseranno diffusamente gran parte del territorio calabrese.

​Fascia Jonica a Rischio: L’attenzione è puntata in particolare lungo la fascia Jonica, dove l’intensità dei fenomeni potrebbe risultare più marcata. Non si escludono, infatti, precipitazioni di moderata o forte intensità.

​Coinvolgimento Tirrenico e Interno: Nonostante la maggiore criticità sul versante orientale, le piogge si estenderanno anche alle aree tirreniche e interne della regione. L’instabilità sarà alimentata da un richiamo di aria molto umida proveniente dai quadranti meridionali.

​Il definitivo abbandono dell’alta pressione segna l’inizio di una fase meteo più dinamica e autunnale per la Calabria, che dovrà prepararsi a fronteggiare diversi giorni di maltempo e una marcata diminuzione delle temperature.