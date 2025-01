Cambridge, progetti e laboratori: la scuola primaria Don Bosco di Soverato si presenta all’Open day del 25 gennaio

Settimana intensa alla scuola primaria Don Bosco di Soverato. Dopo il partecipato laboratorio di lettura di mercoledì 15, ispirato a L’omino della pioggia di Gianni Rodari, prossimo appuntamento sabato 25 gennaio con l’open day della scuola. Nei corridoi della primaria sarà possibile vedere le aule e i lavori esposti dai bambini, parlare con il corpo docenti al completo per informazioni, curiosità e dubbi, visitare i grandi spazi all’aperto.

Si potrà anche assistere a racconti teatrali sulla Magna Graecia dei bambini di quinta primaria, preparati dalla maestra Valentina Ruberto, oltre a mostre e percorsi allestiti dai piccoli alunni per accogliere i futuri compagni. Nuovo appuntamento con i laboratori giorno 29 gennaio alle ore 14 con il lab di musica, curato dal maestro Luca Chiarella.

”In settimana abbiamo realizzato il progetto di educazione alimentare “Ricarichiamoci con la vitamina C – Arance in festa”, che ha entusiasmato i bambini con un percorso di preparazione della spremuta che ha coinvolto tutti i cinque sensi”, spiega Elvira Varano, coordinatrice della scuola primaria.

Per quanto riguarda l’educazione civica, invece, tra i prossimi appuntamenti a cadenza mensile, illustrati dalla referente, Elena Venuto, è prevista una visita alla sede del Distaccamento polizia stradale di Soverato, con le sue dotazioni di sicurezza e il suo parco auto e moto; una giornata di pulizia delle spiagge; approfondimenti sul bullismo e un incontro con i calciatori del Catanzaro, per promuovere i valori del fair play nello sport e nella tifoseria.

Grande importanza la scuola Don Bosco attribuisce alle lingue straniere, sia nelle ore curriculari di inglese che con l’offerta dei corsi Cambridge, che partiranno il 28 gennaio con il maestro Michele Orofino. Last but not least le scienze motorie, che rappresentano un fiore all’occhiello della scuola, dotata di campi e grandi spazi per educare i bambini a un’ampia gamma di sport all’aperto in ogni stagione, sotto la guida della maestra Dorina Russo.

Sono infine previsti due viaggi di istruzione per accompagnare i ragazzi in luoghi di scoperta del territorio e arricchimento culturale.IL L’orario prevede l’uscita alle ore 13 con mensa giornaliera, due rientri settimanali, più l’offerta nel pomeriggio di laboratori che includono tra gli altri corsi di teatro, chitarra, pasticceria e doposcuola.

“Formazione e aggiornamento continuo dei docenti ispirato agli standard della didattica inclusiva e innovativa, ponendo sempre il metodo preventivo di Don Bosco alla base dell’azione educativa, favoriscono la serenità degli ambienti e l’armonia in classe e tra i bambini, oltre che naturalmente i loro apprendimenti”, conclude la maestra Varano, ricordando che “innovazione nella tradizione è ormai il motto della nostra scuola”.