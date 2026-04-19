​Camici bianchi e cuori in festa: all’UMG di Catanzaro brilla il futuro della sanità calabrese

Sei anni di sacrifici, notti insonni sui libri di anatomia, pomeriggi infiniti tra i laboratori e le prime, emozionanti esperienze nei reparti ospedalieri. Per 300 giovani studenti di Medicina dell’Università Magna Graecia (UMG), il traguardo non è più un miraggio, ma una realtà che profuma di futuro.

Il Campus universitario di Catanzaro si è trasformato, per una sera, nel cuore pulsante di una celebrazione che va ben oltre il semplice rito accademico. I futuri medici hanno scelto di festeggiare la fine del loro percorso magistrale con un evento collettivo che ha travolto l’ateneo con un’ondata di calore, musica ed entusiasmo.

La fine di un lungo viaggio

​Il percorso di Medicina è noto per essere uno dei più ardui: un cammino di sei anni che richiede una dedizione totale. Vedere questi giovani riuniti nel prato del Campus, non più curvi sui manuali ma pronti a scambiarsi abbracci e promesse per il futuro, è il segno tangibile di una generazione che ha voglia di restare e di contare.

“È stata una festa necessaria,” racconta uno dei partecipanti. “Dopo anni trascorsi tra le corsie e le aule studio, avevamo bisogno di celebrare non solo il titolo che sta per arrivare, ma il legame che si è creato tra noi. Siamo cresciuti insieme.”

Una boccata d’ossigeno per la Calabria

​Al di là del folklore e dei festeggiamenti, la notizia ha un peso specifico enorme per il territorio regionale. L’ingresso imminente di 300 nuovi medici nel sistema sanitario rappresenta una speranza concreta per una regione, la Calabria, che sta lottando per ricostruire e potenziare la propria offerta di cura.

​Questi giovani professionisti portano con sé:

​Competenze aggiornate maturate in un polo d’eccellenza come l’UMG. Entusiasmo generazionale, fondamentale per innovare i processi clinici.

​Attaccamento al territorio, dimostrato dalla scelta di formarsi in un campus che è diventato un punto di riferimento per tutto il Sud Italia.

Un Campus vivo

​L’atmosfera respirata a Catanzaro conferma la vitalità dell’Università Magna Graecia, capace non solo di formare eccellenze scientifiche, ma di creare una vera e propria comunità. La festa dei 300 non è stata solo la conclusione di un ciclo di studi, ma il “calcio d’inizio” di una carriera che li vedrà protagonisti nelle corsie di tutta Italia, con la Calabria nel cuore e una missione precisa: prendersi cura degli altri.

Mentre le luci del Campus si spengono sulla festa, resta nell’aria la consapevolezza che il futuro della sanità calabrese, da oggi, è un po’ più giovane e decisamente più luminoso.