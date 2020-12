Caminetto in fiamme devasta appartamento

Squadre dei vigili del fuoco del comando di Cosenza sede centrale, con supporto di autobotte ed autoscala sono intervenute nel comune di Castrolibero per incendio abitazione.

Il rogo divampato accidentalmente dal caminetto ha interessato inizialmente una poltrona posta nelle vicinanze propagandosi successivamente nei locali cucina e salone andati completamente distrutti con crollo parziale del tetto di copertura. Al momento dell’incendio la proprietaria non era nell’abitazione.

L’appartamento in via precauzionale è da considerarsi inagibile in attesa di ulteriori verifiche tecnico-strumentali da parte degli enti preposti.

Non risultano danni a persone.

Sul posto polizia locale per gli adempimenti di competenza.

La proprietaria veniva ospitata dalla figlia.