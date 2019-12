Camion blindati per portare in Calabria cinque milioni di pagine degli atti

Sono stati diversi camion blindati, partiti da una località segreta, a portare a Catanzaro la documentazione necessaria per l’operazione “Rinascita Scott”, che dalle prime ore di questa mattina ha permesso di assestare il più duro colpo alla ‘ndrangheta degli ultimi anni.

Il numero di pagine stampate è impressionante: l’intero provvedimento è composto da 13.500 pagine e la sola ordinanza del giudice per le indagini preliminari da 1.263.

Complessivamente, quindi, sono stati stampati oltre cinque milioni di fogli, necessari per comporre i provvedimenti da notificare agli indagati. Tutto questo è avvenuto in una località segreta, lontana dalla Calabria, per evitare fughe di notizie.