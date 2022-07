Camion precipita da un ponte sulla Statale 106, autista morto sul colpo

Squadre dei vigili del fuoco del comando di Cosenza sono impegnate per un incidente stradale avvenuto sulla SS106 al km 387+200 nel comune di Trebisacce. Coinvolto nel sinistro un autoarticolato che per cause in corso di accertamento perdeva il controllo ribaltandosi fuori strada sotto un ponte.

Deceduto il conducente del veicolo.

Sul posto squadre del distaccamento di Castrovillari, vigili del fuoco volontari del distaccamento di Trebisacce ed Autogrù della sede centrale.

Intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza del sito e del veicolo nonché per il recupero della salma rimasta incastrata nell”abitacolo del mezzo.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza e viabilità. Al momento il transito sul tratto di strada interessato dal sinistro su unica corsia.