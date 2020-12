Campagna FAI, la “Torre Cavallara” di Catanzaro tra i “Luoghi del cuore”

All’iniziativa hanno aderito dieci associazioni e realtà locali che hanno deciso di costituirsi in un Comitato, lanciando la sfida della cooperazione in un territorio spesso avaro di opportunità di lavoro comune. La Torre Cavallara è stata l’ispirazione perfetta, proprio per la sua natura. Una costruzione nata per assicurare l’incolumità delle popolazioni locali dall’assalto dei nemici provenienti dal mare.

Un luogo meraviglioso dal quale si domina il Golfo di Squillace, le sue acque di abbagliante bellezza che abbracciano tre province, lo sguardo lungo sull’antichità di Scolacium, sugli insediamenti bizantini e medievali, sulla città di Catanzaro, sul Monte Tiriolo, sulla maestosa Sila. Un punto di sutura tra due anime della città che alcuni vorrebbero antagoniste, ma che solo insieme possono rappresentare pienamente la bellezza, la storia, l’unicità di un intero territorio.

In questi sei mesi è stata coinvolta la popolazione attraverso una moltitudine di attività divulgative: eventi di carattere storico, mostre fotografiche, sensibilizzazione attraverso il coinvolgimento di personaggi della cultura, video, racconti, presenza costante sui social e sulla carta stampata, eventi online.

L’Associazione Calabria Contatto per questo ringrazia l’archeologo Francesco Cuteri per la costante vicinanza, il collettivo di scrittori Lou Palanca per averci donato il racconto “La torre e la stella”, Ivan Colacino, Ettore Castagna, Ivan Comi e Massimo Iannuzzi per i video e i messaggi di supporto, l’archeologo Alfredo Ruga per il suo intervento, Francesco Pascale e il Catanzaro Jazz Fest per l’accogliente ospitalità, l’Ass. Alessandra Lobello per l’interlocuzione, gli esercenti per lo spazio riservatoci. Un caloroso ringraziamento va anche a chi, nella carta stampata e nelle testate online, ha compreso fin da subito la portata e le ambizioni di questo Comitato.

La Torre Cavallara è al primo posto in Calabria e al primo posto nazionale nella categoria “torri” alla fine di una lunga maratona. A febbraio verranno pubblicati i risultati definitivi della campagna sul sito del FAI, con la validazione delle firme. A quel punto verranno valutati i progetti di riqualificazione, anche in funzione dei voti ricevuti, per un eventuale finanziamento. Continueremo a informarvi su quanto accadrà nei prossimi mesi.