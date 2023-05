Campionato Amatori Calcio ad 11 Over 35, alla Boys Marinate la vittoria del campionato

Si è concluso, con i recuperi disputati lunedì sera, il Campionato Amatori di calcio ad 11 over 35 A.S.C., organizzato dalla Servizi Sportivi Calcio e non solo di Lamezia Terme, con il Boys Marinate di Vibo Valentia Marina, che come era nelle previsioni, si aggiudica la vittoria finale, svettando in testa alla classifica finale con ben quarantasei punti, seguita al secondo posto dall’Amatori Pianopoli con quarantaquattro ed a chiudere sul podio d’onore al terzo posto il Peppe Teti di Soverato con quarantadue, con le altre a seguire con maggiori distacchi dalle prime.

Numeri notevoli per la squadra di Vibo Marina che può vantare nel suo palmares tredici vittorie, sette pareggi e nessuna sconfitta, ma anche il miglior attacco avendo realizzato settantasette marcature e la migliore difesa avendo subito soltanto ventidue reti. Un andamento costante per tutto il Campionato, giocato ad alti livelli tecnici ed avendo a disposizione sempre all’occorrenza una panchina lunga e di qualità. Che dire, un trofeo ampiamente meritato per la squadra del presidente Piero Sorrentino e di mister Giuseppe Catanese, merito largamente riconosciuto da tutte le altre compagini partecipanti.

Al secondo posto l’Amatori Pianopoli di mister Pietro De Sensi, ma quanti rimpianti, quanti punti lasciati lungo il percorso, se si pensa che di vittorie la squadra del duo Madia-Spena ne ha inanellate ben quattordici, ma a fare la differenza sono state le quattro sconfitte che pesano come un macigno sull’intero campionato della squadra dell’hinterland lametino. Al terzo posto il Peppe Teti Soverato, ex Fiorentina 10 bis, di mister Andreas Proto, con una partenza discutibile, a ben vedere tre sconfitte nelle prime sei giornate di campionato, in partite che sulla carta erano ampiamente alla portata della squadra di Franco Pipicelli.

Nel corso del campionato si è corso ai ripari, con una seconda parte di torneo giocato ad alti livelli, mandando in campo una squadra più compatta e tecnicamente preparata, ma questo non è bastato a recuperare il gap con le prime. Al centro classifica troviamo la Vigor Old Boys, il Real , la Casa dello Sport e l’Alchimia Jonica, con un campionato che ha avuto alla fine un epilogo poco soddisfacente, infatti altri erano gli obbiettivi, almeno sulla carta, per la squadra di Sant’Onofrio e di Filadelfia, con dei roster di tutto rispetto, costruiti in estate per poter lottare fino alla fine per la vittoria del torneo.

Un plauso al Borboruso nel cuore, al Mac 3 Amami, alla Lamezia Golfo ed all’Accademy Girifalco che, nonostante tutto, hanno onorato fino in fondo il Campionato, consapevoli fin dall’inizio di partecipare ad un torneo che, anno dopo anno, si sta rilevando di un tasso tecnico elevato, con squadre atleticamente preparate, con società ben strutturate ed organizzate, con dei giocatori di categoria e dei mister all’altezza della situazione.

Adesso nel fine settimana si disputeranno i play-off per stabilire la squadra che parteciperà alle fasi regionali di fine mese a Praia a Mare, con gli scontri tra il Peppe Teti Soverato che incontrerà la Vigor Old Boys ed il Pianopoli opposto alla Casa dello Sport, con un derby tra le due squadre lametine.