Campionato Amatori Calcio – Il Boys Marinate ad un passo dalla vittoria del campionato

Nella ottava giornata del girone di ritorno del campionato amatori di calcio ad 11 over 35 A.S.C., organizzato dalla Servizi Sportivi Calcio e non solo di Lamezia Terme, il Boys Marinate di Vibo Valentia Marina, si conferma capolista con quaranta punti, mantenendo quattro punti sulla più diretta concorrente, la Peppe Teti di Soverato a quota trentasei ed a seguire il Pianopoli Amatori con trentacinque, mentre ormai fuori dai giochi per la vittoria finale del campionato troviamo la Vigor Old Boys con trentadue ed il Real Filadelfia con trentuno, mentre sempre più staccate viaggiano ormai la Casa dello Sport e l’Alchimia Jonica, questo per quanto riguarda le formazioni di alta classifica.

La diciannovesima giornata, ha visto la vittoria, di larga misura, sul terreno di Migliuso, in trasferta, della capolista Boys Marinate sulla formazione del Mac 3 Amami, sette a zero il risultato per i ragazzi di Vibo Marina. Mattatore della partita il bomber Vincenzo Nesci, autore di ben quattro reti, tutte di ottima fattura, circostanza che consente all’attaccante vibonese con ventiquattro reti all’attivo di isolarsi sempre più in alto nella classifica marcatori del campionato.

Numeri da record per la Boys Marinate fino a questo momento, nessuna sconfitta in diciotto partite, una difesa ermetica con soli diciotto reti al passivo ed un attacco mitraglia con ben sessantasette segnature al proprio attivo. La Peppe Teti invece vince in trasferta sul campo in erba sintetica del “Pino Catania” di Pianopoli contro la Casa dello Sport; cinque ad uno il risultato finale per gli uomini di mister Andreas Proto, in una partita condizionata già dal ventesimo del primo tempo, all’or quando, la squadra di casa rimaneva in inferiorità numerica, in quanto per un tocco di mano sulla linea di porta, ad estremo difensore ormai battuto, veniva espulso Luca Sicilia, reo del fallo, con l’arbitro Francesco Torcasio da Lamezia Terme che concedeva secondo regolamento agli ospiti la massima punizione.

La Casa dello Sport al quarantatreesimo del primo tempo poi rimaneva in nove uomini per l’espulsione dell’attaccante Antonio Molinaro, per doppia ammonizione, complicando ancora di più, una partita alquanto nervosa in campo. Per la Peppe Teti tre punti d’oro che consentono alla squadra di Soverato di rimanere in scia della capolista ed al bomber Nicola Valente, autore di una doppietta, di restare pure lui nei piani alti della classifica cannonieri del campionato.

Il Real Filadelfia non fa sconti sul rettangolo di casa ad una malcapitata Accademy, dieci a zero il risultato finale, con quattro segnature a firma di Antonio Caruso, che nell’ultimo periodo sta trovando sempre più frequentemente la via del gol, in una partita a senso unico, ma bisogna, ad onor del vero e per correttezza giornalistica, dare atto alla squadra di Girifalco che, nonostante l’ultimo posto in classifica, sta onorando fino in fondo con la propria presenza settimanale su tutti i campi un campionato alquanto sfortunato dal punto di vista agonistico.

Il Pianopoli Amatori vince in trasferta a Sant’Onofrio contro la Vigor Old Boys, tre a due il risultato, con in evidenza il solito Enrico Mazziotti autore di una doppietta, contro una squadra, quella di mister Francesco Dileo che, nell’ultimo periodo per infortuni ed assenze di vario genere, non riesce più a trovare il bandolo della matassa del gioco e delle prestazioni di un certo livello che avevamo ammirato ad inizio campionato, tanto da annoverarla, in quell’epoca, tra le papabili formazioni vincitrici del torneo.

Dulcis in fundo la Lamezia Golfo del presidente Elena Galante conquista la prima vittoria, in assoluto ed in casa di questo campionato, a spese dell’Alchimia Jonica, cinque a quattro il risultato, con l’attaccante lametino Felice Grandinetti, sugli scudi autore di ben quattro reti, contribuendo a far spegnere definitivamente le residue speranze di entrare nella griglia play-off per la squadra del soveratese. Prossimo turno con gli anticipi interessanti di mercoledì 19 e giovedì 20 in notturna, scontri forse decisivi per i primi posti in classifica, che vedranno di fronte sul comunale di Soverato la Peppe Teti e la Real Filadelfia, mentre il giorno successivo sul comunale di Pianopoli la squadra di casa e la Casa dello Sport, in un derby tra formazioni lametine che si preannuncia ad alta intensità agonistica.