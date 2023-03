Campionato Arti Marziali Associate e Coppa Italia: sul podio gli atleti del Maestro Perlongo

C.N.A. Campionato Nazionale Assoluto GRUPPO AMA-DO International (Arti Marziali Associate – Discipline Orientali) e COPPA ITALIA A.S.I.

Si è svolta domenica 19 marzo 2023 presso il Palasport del centro sportivo Country Sport di Avellino, la Coppa Italia di Kung Fu, circuito ASI, valevole per il Campionato Nazionale Assoluto del Gruppo AMA-DO (Arti Marziali Associate e Discipline Orientali).

A spiccare sul secondo gradino del podio della COPPA ITALIA ASI, la Calabria grazie alla prestigiosa Scuola del Maestro Alessandro Perlongo: la LONG DAO Kung Fu Academy, con sedi a Catanzaro e Serra San Bruno.

Un medagliere ricco di riconoscimenti quello degli atleti della Long Dao che, tra le altre cose, si sono distinti per l’alta qualità tecnica, per l’incredibile serietà e lo splendido esempio di sportività dimostrato negli scontri diretti sulla pedana del SanDa-Combat. I valori della moralità marziale (WuDe) emergono in tutta la loro essenza in questa scuola tradizionale calabrese al punto tale che definirli “fairplay” sarebbe riduttivo.

A conquistare la sua prima medaglia d’oro, per la categoria bambini under 6, il giovanissimo Herman Bertucci che ha regalato alla Scuola del Maestro Perlongo e a se stesso la prima piccola, grande soddisfazione della giornata.

A seguire, nelle categorie di forme a mani nude under 12, Anna Gambino (Argento Femminile), Antonio Scarfone (Argento Maschile) e Benedetta Procopio (Bronzo Femminile) che si sono posizionati anche al secondo gradino del podio per la categoria di forme a squadra. Doppietta d’Argento anche per Maria Karol Tassone e Giorgia Bertucci nella categoria individuale a mani nude e un meritatissimo Oro per la prima uscita d’esordio di Gabriele Pellegrino.

Spettacolare invece la doppietta di Medaglie d’Oro vinte da Raffaele Bertucci sia nelle forme a mani nude che nel combat Sanda Da Light (categoria 12+) dove l’allievo del Maestro Perlongo ha dimostrato una netta superiorità tecnica rispetto al suo avversario. Due ori seguiti da un’altra doppietta di primi posti nella categoria a squadra a mani nude e nella categoria a squadra con armi.

Doppio Oro anche nel combattimento a coppia prestabilito con arma lunga (bastone): a guadagnarsi i due primi posti la coppia Raffaele Bertucci – Giorgia Bertucci e la coppia Antonio Liotti – Lucrezia Mauro che nelle forme individuali a mani nude hanno invece raggiunto il terzo gradino del podio con una meritatissima medaglia di bronzo. Bronzo d’esordio anche per Manylla Pujia che conquista il gradino più basso del podio dopo soli 4 mesi di pratica.

Altre soddisfazioni per l’allieva storica della Long Dao Academy: Maria Chiara Mezzatesta, ad oggi assistente istruttore nella sede di Serra San Bruno. Maria Chiara vola dritta al primo posto nel Combat QinDa femminile, conquistando anche due argenti (forma a mani nude e forma con ventaglio) e un bronzo (bastone).

Maria Chiara ha capitanato inoltre le due squadre che hanno conquistato le due medaglie d’oro nelle forme di gruppo (sciabola e mani nude), mentre gli altri due gruppi della Long Dao si sono posizionati al secondo posto subito dietro i loro compagni di squadra. Medaglia d’Oro invece per l’esibizione della squadra di TaiJiQuan.

Primo posto ex aequo per il combattimento di esordio di Manuel Perlongo nella categoria San Da Light 18+, un risultato più che meritato per questa giovane promessa del Kung Fu che ha dimostrato tutta la sua correttezza e la sua sportività in un fraterno abbraccio con l’avversario.

Ma l’alta qualità tecnica è emersa anche fuori dal podio con gli incredibili risultati raggiunti dalle sorelline Greta e Viola Mollura, da Antonio Vallone, Makeda Pullano e Angelo Raffaele che alla loro prima uscita in gara, e con soltanto tre mesi di pratica alle spalle, sono rientrati nella rosa dei primi cinque, piazzandosi ai quarti posti della classifica valevoli per le qualificazioni alla finale di campionato. Si qualificano per la finale anche Manuel Perlongo e Rosario Raffaele, posizionatisi rispettivamente al quarto e quinto posto della classifica per la categoria Forme a mano nuda individuale.

Ad incantare la platea con la sua eleganza, la Maestra Angela Palaia, allieva del Maestro Perlongo, che si è esibita nel suo abito bianco, presentando in pedana Zhong He Quan, una forma proveniente dallo stile della famiglia del Generale Tigre Fu Zhen Song e che riunisce in sé i tre stili interni TaiJiQuan, XingYiQuan e BaGuaZhang. Non poteva che essere un Oro.

Spettacolare l’esibizione dimostrativa del Maestro Fabrizio Pozzi, allievo del Maestro Zhang Dugan, che ha conquistato un’ulteriore posizione nel medagliere nazionale. “Il Maestro Pozzi – ha detto il Maestro Perlongo – non può che rappresentare il meglio nell’ambito del BaGuaZhang nel panorama del Kung Fu tradizionale italiano e non solo. La sua presenza per noi è un grande onore e ha dato ulteriore prestigio non soltanto a questa manifestazione ma anche alla Nostra Scuola. Non lo ringrazierò mai abbastanza per essere stato qui con noi, oggi”.

Ma la più grande sorpresa del campionato è stata l’allieva Milvia Scarfone che a 71 anni ha sbalordito i giudici con una doppietta di medaglie d’Oro nel TaiJiQuan (categoria individuale e a squadra), aggiudicandosi il premio speciale come “atleta più grande” del campionato.

Un campionato ricco di emozioni e di sorprese che ha visto protagonista la Regione Calabria nel nome del Maestro Perlongo e degli allievi della sua prestigiosa Scuola. Attendiamo ora l’ultima tappa di campionato che si terrà a Senigallia il 21 Maggio, augurando alla scuola di Kung Fu Long Dao Academy del Maestro Perlongo un caloroso “in bocca al lupo”!