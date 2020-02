Campionato Under 18 Silver – L’NBS Soverato batte Vibo Valentia e si conferma in testa

Netta vittoria degli under 18 di coach Pirillo contro i volenterosi ragazzi della Pallacanestro Vibo Valentia. Troppo marcato il divario tecnico tra le due compagini; i ragazzi di Vibo hanno tenuto botta finchè hanno potuto ma sono stati costretti a cedere sotto i colpi di Lombardo, Tuccio e compagni.

Topia e Mazza si sono distinti per Vibo. Da segnalare i primi canestri dei debuttanti Saverio Romeo e Domenico Palaia per il Soverato. Con questa vittoria Soverato si conferma in testa alla classifica, ma la lotta per la vittoria finale rimane ancora apertissima.

Pallacanestro Vibo Valentia – NBS Soverato 26 – 101

(9-23, 6-26, 7-23, 4-29)

Vibo Valentia: Galati 6, Loiacono, Davola, Topia 9, Mazza 9, Franco, Monetta 2, Lococo, Grimaldi, De Pietro, Rubino, Vasapollo.

Nbs Soverato: Romeo 4, Naccarato 11, Lombardo 30, Longino 7, Palaia 2, Garieri 14, Tuccio 18, Salerno 3, Lupica 12.