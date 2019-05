Canale di scolo chiuso per costruire un lido, 9 denunce e area sequestrata

I Carabinieri forestali di Corigliano Rossano hanno sequestrato un’area demaniale di oltre 2000 metri quadri e un fosso di scolo delle acque meteoriche. Il sequestro, che ha portato alla denuncia di nove persone, è avvenuto in località “Galderate” del comune di Corigliano-Rossano, nell’area urbana di Rossano, a seguito di una denuncia di alcuni cittadini per la tombatura di un fosso di scolo nei pressi di un lido balneare.

I militari hanno accertato che per costruire il lido erano stati eseguiti dei lavori in difformità parziale a quanto autorizzato. I responsabili comunali del settore competente avrebbero attestato il falso per eliminare il fosso e dare la possibilità di costruire la struttura balneare.

I lavori, eseguiti in area soggetta a tutela paesaggistica e ambientale, avrebbero modificato lo stato dei luoghi, in particolare del demanio marittimo, impedendo il libero deflusso e lo sbocco a mare delle acque. Gli accertamenti hanno quindi portato alla denuncia di dirigenti e tecnici comunali, proprietari ed esecutori dei lavori, che dovranno rispondere, a vario titolo, di abuso ed omissione di atti d’ufficio, distruzione e deturpamento di bellezze naturali, modifica dello stato dei luoghi e abusivismo edilizio.