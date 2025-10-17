Cancellata dall’albo regionale la Proloco di Soverato per mancata documentazione

La Regione Calabria, Dipartimento Turismo, Marketing Territoriale, Trasporto Pubblico Locale e Mobilità Sostenibile, ha emesso il Decreto Dirigenziale N°. 14043 in data 6 ottobre 2025, avente ad oggetto la cancellazione dell’associazione Pro Loco di Soverato denominata “Pro loco Soverato” dall’Albo Regionale delle associazioni PRO LOCO.
Il procedimento di cancellazione è stato formalmente avviato con nota prot. n. 681493 del 17/09/2025.
L’associazione “Pro loco Soverato” non ha presentato controdeduzioni in merito al procedimento avviato. L’associazione “Pro loco Soverato” era iscritta nell’Albo Regionale al n. 367-2024 con decreto dirigenziale n. 6908 del 21/05/2024.
L’Albo Regionale è stato istituito con il decreto dirigenziale n. 6669 del 21/06/2022 e confermato dal successivo D.D.G. n. 15504 del 30/11/2022.
Il decreto specifica che, ai sensi delle nuove linee guida, l’associazione cancellata potrà richiedere nuovamente l’iscrizione all’Albo Regionale solo dopo che saranno decorsi due anni dalla data di pubblicazione del decreto di cancellazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC).
Contro il decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data di notifica.