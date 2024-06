Cancer Survivors Day: LILT celebra la vita in quattro città italiane

Sabato 22 giugno LILT celebra la ricorrenza dedicata a chi vive con una diagnosi di tumore attraverso una lezione rigenerativa di yoga. L’evento si svolgerà a Biella, Catanzaro, Milano e Roma.

In occasione del Cancer survivors day, la ricorrenza nata negli Stati Uniti che dal 1988 cade la prima domenica di giugno, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori celebra la vita che continua dopo la malattia e lo fa con una seduta di yoga.

I benefici che questa disciplina conferisce a chi ha avuto un tumore sono stati dimostrati da numerose ricerche e studi. Un intervento non farmacologico come lo yoga aiuta a contrastare gli effetti avversi e invalidanti del cancro. Attraverso la meditazione e le tecniche di rilassamento, lo yoga è in grado di migliorare la qualità della vita.

La lezione non è dedicata solamente ai pazienti oncologici, ma anche a famigliari, amici, caregiver, operatori sanitari e a tutti coloro che desiderano esprimere vicinanza ai malati.

L’attività fisica fa bene anche a chi non ha avuto una diagnosi di tumore. Molteplici studi dimostrano che fare sport riduce il rischio dell’insorgere di malattie e di tumori.

Riguardo a quest’ultimi, solo nel 2023 nel nostro Paese sono state stimate circa 400mila nuove diagnosi, mentre i cancer survivors sono 3,6 milioni: il 5,7% della popolazione. Di questi, il 53% sono donne e il 47% uomini. Grazie a campagne di prevenzione, alla diagnosi precoce e all’intervento terapeutico, la sopravvivenza ai tumori è aumentata del 37% negli ultimi 10 anni e i cancer survivors ne sono la prova vivente.

Tuttavia, chi ha attraversato la malattia oncologica si trova con un nuovo obiettivo: ricominciare a vivere. Il Cancer survivors day è proprio l’occasione per ricordare ai pazienti oncologici che non sono soli e che esistono realtà come LILT che possono aiutarli a convivere con la malattia in modo più consapevole, come se fosse una malattia cronica.

Da anni LILT fornisce a chi ha sviluppato un cancro servizi e strumenti come l’assistenza domiciliare, la riabilitazione psico-fisica e il reinserimento sociale e occupazionale del malato e dei suoi familiari.

Lo scorso anno, prima edizione del Cancer survivors day, l’evento era stato organizzato nella sola città di Milano a cui quest’anno farà da sfondo la piazza del Duomo (alle ore 9.00).

Le altre città coinvolte sono Biella (alle 18.30 presso Spazio LILT, via Ivrea 22); Catanzaro (alle ore 18.00 presso il lungomare di Soverato Giovanni Paolo II) e Roma (alle 18.30 a Villa Doria Pamphili, ingresso di Via Vitellia 102).

La partecipazione è gratuita, fino ad esaurimento posti disponibili, con iscrizione obbligatoria. In caso di maltempo, l’evento sarà posticipato, se possibile. Gli iscritti saranno avvisati con una email all’indirizzo comunicato in fase di iscrizione.