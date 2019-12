Candidatura a Sindaco di Satriano, lettera aperta ai cittadini

Carissimi Cittadini, (uomini, donne e giovani di Satriano),

avendo maturato il proposito di candidarmi a Sindaco di Satriano, in occasione della prossima tornata elettorale amministrativa (aprile / giugno 2020), ho pensato fosse cosa utile rivolgermi direttamente agli elettori, dopo aver consultato e richiesto il sostegno al Partito Democratico, al Gruppo “Satriamo”, nonchè al movimento dei 40 firmatari, che tutti insieme costituiscono l’area politica alla quale appartengo e nella quale si è sviluppata la mia vocazione per la disponibilità a rivestire il ruolo di primo cittadino.

Il Comune di Satriano, oltre le parole di circostanza, affronta un momento delicatissimo, che deve essere affrontato con idoneo e qualificato impegno, al fine di scongiurare l’aggravarsi della situazione.

Ritengo che non è sufficiente occupare ruoli istituzionali “tanto per esserci”, ma è necessario starci mettendo la giusta competenza, preparazione e dedizione, atteso che i problemi di Satriano devono essere risolti e non solo conosciuti ed enunciati.

Con questa consapevolezza sono pronto ad affrontare la difficile sfida insieme a forze politiche, gruppi, movimenti e singole persone accomunati dallo stesso spirito positivo, volto al supremo interesse di Satriano, che non può cedere davanti alle difficoltà, ma deve trovare la strada della ripresa.

E’ il momento di lasciar da parte rancori, divisioni e personalismi per far emergere una visione di Satriano dei vecchi tempi, da tutti auspicata.

E’ utile, inoltre, ricordare che non è precluso a nessuno l’impegno e la partecipazione al costituendo progetto politico, essendo il presente messaggio diretto a tutti i cittadini, singoli o associati, anche a quelli che nel recente passato hanno intrapreso esperienze e percorsi diversi, che non hanno sortito gli esiti sperati e che, comunque, rimangono validissimi interlocutori.

Prometto, comunque, che, se avrò l’onore di essere candidato ed eletto, seguirò il solo ed esclusivo interesse di Satriano, atteso che voglio essere un Satrianese per i Satrianesi.

Concludendo questo mio breve messaggio saluto tutti i Satrianesi, miei concittadini, informandoli che sono disponibile ad essere contattato da chiunque condivida gli obiettivi e lo spirito enunciato nel presente manifesto, mentre sollecito una presa di posizione di coloro che sono stati da me interpellati con atto scritto.

Satriano, 5 dicembre 2019

UN SATRIANESE PER I SATRIANESI AVV. FRANCESCO MAIDA.