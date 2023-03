Squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro sede centrale è impegnata sul Viadotto Bisantis lato Via Turco per soccorso ad un cane di grossa taglia caduto all’interno di un canale per la raccolta delle acque meteoriche.

Intervento dei vigili del fuoco è valso al recupero del malcapitato che risulta essere in buono stato di salute. Si attende sul posto personale ASP Veterinario che provvederà per quanto di competenza.